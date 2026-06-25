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EN TORRE EJECUTIVA

Orsi recibió a Lazo y a Negro para definir uso de vehículos militares; este viernes hay Consejo de Ministros

Este viernes hay consejo de ministros, en el que además de la Rendición de Cuentas, abordarán el patrullaje de vehículos militares.

Carlos Negro con el presidente Orsi, el 1º de marzo de 2025. Foto: FocoUy

Carlos Negro con el presidente Orsi, el 1º de marzo de 2025. Foto: FocoUy

El presidente Yamandú Orsi se reunió este jueves con la ministra de Defensa, con el tema de los vehículos del Ejército que se utilizarán para patrullaje. También recibió al ministro del Interior. El viernes hay Consejo de Ministros, donde se hablará del asunto.

La reunión con Lazo fue para preparar un informe a presentar ante los demás ministros, que abarca el uso y las condiciones del uso de unidades militares para patrullar barrios más violentos, con el fin de combatir la inseguridad. También, cómo será el trabajo en conjunto con la policía.

También queda precisar si los vehículos a utilizarse son los Mamba K7, donados por Estados Unidos, o pueden ser otras unidades militares.

Presidente Orsi. Foto: FocoUy, archivo.
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