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SISMOS DE 7.2 y 7.5

Orsi ofreció ayuda a Venezuela en lo que considere necesario tras devastadores terremotos

“Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano”, escribió el presidente Orsi en redes sociales. Cancillería informa que hasta el momento no hay víctimas uruguayas.

Presidente Orsi. Foto: FocoUy, archivo.

Presidente Orsi. Foto: FocoUy, archivo.

El presidente Orsi expresó solidaridad con Venezuela tras los dos devastadores terremotos registrados el miércoles y ofreció la colaboración que sea necesaria

“A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario”, escribió Orsi en redes sociales.

En un comunicado oficial, la Cancillería agregó que Uruguay “sigue con atención las informaciones que emanan de Venezuela en torno al impacto causado por los terremotos, deseando que las tareas de rescate de las personas afectadas transcurran exitosamente”.

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“La Sección Consular de Uruguay en Venezuela se encuentra en contacto con la comunidad de compatriotas en dicho país, a efectos de corroborar su estado de salud. A tales efectos se informa el número de contacto de emergencia: 0058 424 238 03 70.

“El gobierno uruguayo se pone a disposición del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para apoyar de las formas que estén a su alcance en las arduas tareas que tiene por delante y reitera su solidaridad con el hermano pueblo venezolano”, finaliza el comunicado.

Desde la Cancillería se informó que hasta el momento (miércoles de noche) no había uruguayos entre las víctimas.

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