Elena Zaffaroni dijo que el presidente Orsi no se comprometió a dar la orden a las Fuerzas Armadas por información sobre desaparecidos

La integrante del grupo de Familiares de Desaparecidos Elena Zaffaroni aseguró que ningún presidente ha dado la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen al gobierno toda la información que tienen sobre los desaparecidos durante la dictadura. Dijo que tampoco el presidente Yamandú Orsi lo hizo.

Consultada sobre qué les dijo Orsi cuando se reunieron con él, Zaffaroni respondió: “No dijo que da la orden, no dijo sí me comprometo a dar la orden. Ninguno dijo sí”.

“El presidente anterior, Lacalle, nos dijo, si ustedes me traen información yo incauto, yo hago. Se le llevó información, no tuvimos más respuesta, se cortó el diálogo”, recordó Zaffaroni.

Y sobre Orsi, agregó: “No dijo que no, dijo vamos a ver, no sé qué, bueno, un poco como es el presidente, vamos a encontrar una oportunidad, pero no hay oportunidades en esto. Estamos cansados de escuchar lo mismo, a ver si convenzo a alguien de las Fuerzas Armadas. No. Las Fuerzas Armadas en esto se abroquelaron, no entregan información, han entregado información a medias, mucho dato falso, y ningún comandante se plantó a decir, esto fue un horror y vamos a transformar esto. Entonces, lo tiene que hacer el poder político, porque no son independientes”, concluyó Zaffaroni este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Este miércoles 20 de mayo se realiza una nueva Marcha del Silencio por los desaparecidos.

La orden

En los últimos años el grupo de Familiares de Desaparecidos le ha exigido a los sucesivos presidentes que den la orden a las Fuerzas Armadas para que busquen y entreguen toda la información que tienen en archivos sobre el destino de los desaparecidos.

“El Estado nunca fue proactivo en esto, jamás. Siempre fue, por favor, ¿alguien puede hacer algo por esto? Es como si fuera un club de amigos y no como si fuera realmente una autoridad que defiende la democracia a fondo en esta temática”, dijo Zaffaroni, y apuntó: “Nunca actuaron así, jamás, ningún gobierno. Hicieron cosas sí, hemos ido avanzando con instituciones, pero primero noquearon la justicia y eso fue criminal. Fue un gesto doloroso, tremendo, que nos costó muchos años”.

“Las Fuerzas Armadas han mentido siempre, nos dijeron que no había hecho los crímenes, los cometieron, que no había cuerpos, había, que no robaron niños, los robaron. Entonces ¿siguen confiando en esas Fuerzas Armadas, que se generan en el orgullo de lo que hicieron y en el abroquelamiento de la mentira? ¿O se disponen como sociedad democrática que somos a intervenir a fondo? Porque la verdad tiene que aparecer. Porque la verdad está, sucedió. Hoy no hay excusas, cada vez hay menos excusas”, agregó.

El gobierno del Frente Amplio

Acerca del compromiso que ha expresado el actual gobierno del Frente Amplio, Zaffaroni dijo que es “un compromiso verbal”.

“El presidente tuvo un compromiso real en su administración como intendente, pero con un área menor de poder. Hoy tiene todo el poder. Hoy tiene toda la obligación. No solamente tiene el poder, tiene la obligación. Hoy es el momento de los hechos, como lo fue para el gobierno pasado. ¿Ustedes quieren terminar con esto? Está en sus manos. Para nosotros no es un tema de tal partido o tal otro. Es un tema del poder institucional que tiene un presidente. ¿Lo va a hacer? Hágalo, pero a fondo”, reclamó, porque “los desaparecidos siguen desaparecidos, y la información es del Estado y el jefe de ese Estado es el presidente y sus ministros”.