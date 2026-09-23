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EL PRESIDENTE EN NUEVA YORK

Orsi propuso consolidar a Uruguay como un "hub regional confiable" para desarrollar inteligencia artificial

"El objetivo es que la inteligencia artificial contribuya a mejorar la calidad de vida, reducir tareas rutinarias y generar trabajos de mayor valor agregado", señala el comunicado de Presidencia.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en Nueva York del diálogo presidencial sobre inteligencia artificial, que reunió a jefes de Estado de América Latina y el Caribe

En el encuentro, Yamandú Orsi, planteó que Uruguay cuenta con las condiciones para posicionarse como un centro regional de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para América Latina y el Mundo, con confianza institucional, talento, infraestructura y cooperación internacional.

El planteo fue realizado durante el diálogo presidencial sobre inteligencia artificial, celebrado en Nueva York y convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Orsi con Lula en Nueva York. Foto publicada por ambos presidentes en sus redes sociales.
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Para el mandatario, "la inteligencia artificial no es solamente una discusión tecnológica, sino una cuestión vinculada al desarrollo, la productividad, la democracia y la autonomía".

Ve en la tecnología una posibilidad para generar "prosperidad compartida, inclusión social y oportunidades".

En ese sentido, se refirió a la necesidad de preparar a los profesionales y trabajadores -desde médicos a docentes y funcionarios- para un uso adecuado y convivencia con estas herramientas.

"El objetivo es que la inteligencia artificial contribuya a mejorar la calidad de vida, reducir tareas rutinarias y generar trabajos de mayor valor agregado", señalan.

El presidente propuso a consolidar a Uruguay como un "hub reginal confiable" para el desarrollo de la inteligencia artificial.

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