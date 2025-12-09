Orsi prepara su viaje a China con empresarios uruguayos: "La idea es ir por febrero", adelantó

El presidente Yamandú Orsi adelantó que "muy probablemente por febrero" viaje a China en una misión oficial en la que irá acompañado por empresarios uruguayos.

"La idea es ir por febrero y por supuesto, con los sectores que entiendan que hay áreas para explorar", afirmó el mandatario este martes al ser consultado sobre el viaje durante su disertación en el almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en el cierre anual del ciclo.

"Estoy seguro que de la producción nacional hay muchos interesados o interesadas en poder acompañarnos y para mí sería un honor. Sería al revés, me gustaría poder acompañarlos", indicó.

A principios de noviembre, Orsi mantuvo un encuentro en la residencia de Suárez con una delegación china, encabezada por el vice primer ministro, Ding Xuexiang. En la reunión, se evaluó la política internacional y el escenario comercial mundial. Ambos países firmaron acuerdos de cooperación económica, técnica y comercial.

Tras el encuentro, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, había anticipado que Xuexiang le ratificó el interés de su país de recibir a Orsi antes de marzo de 2026.