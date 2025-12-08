IMM pone en funcionamiento desde este martes dos radares para fiscalizar exceso de velocidad: dónde se ubican

La Intendencia de Montevideo pone en funcionamiento dos radares de fiscalización de velocidad relocalizados que comienzan a multar a partir de la hora 00:00 de este martes 9 de diciembre.

Uno de ellos está ubicado en la calle Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar y el otro en la intersección de las calles Nueva Palmira y Democracia (en una bajada). En estas zonas la velocidad máxima permitida es de 45 km/h.

Estos dos puntos se suman a los ya relocalizados que comenzaron a fiscalizar semanas anteriores y que se encuentran ubicados en la rambla y José Cúneo Perinetti y en Jujuy y Entre Ríos.

Las multas tienen los siguientes valores:

P ara los conductores que excedan hasta 20 km/h el límite de velocidad permitido, será de 5 UR ($9.208).

Para los que superen entre 21 y 30 km/h el límite de velocidad permitido, será de 8 UR ($14.732).

Los conductores que excedan por encima de los 31 y hasta el doble menos uno por hora el límite de velocidad permitido, la multa será de 12 UR ($22.099).

Los conductores que excedan por encima del doble o más del límite de velocidad permitido, el valor será de 15 UR ($27.623).

Por otra parte, la comuna eliminó tres lugares de control debido a cambios en la infraestructura de la zona: avenida 18 de Julio y Yaguarón, avenida Italia y Lido (al oeste) y Camino Carrasco y Lugo.