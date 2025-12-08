RECIBÍ EL NEWSLETTER
EXCESO DE VELOCIDAD

IMM pone en funcionamiento desde este martes dos radares para fiscalizar exceso de velocidad: dónde se ubican

Comienzan a fiscalizar y multar este martes. Estos dos radares se suman a los ya relocalizados que fiscalizan desde el último mes.

tránsito-libreta-puntos

La Intendencia de Montevideo pone en funcionamiento dos radares de fiscalización de velocidad relocalizados que comienzan a multar a partir de la hora 00:00 de este martes 9 de diciembre.

Uno de ellos está ubicado en la calle Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar y el otro en la intersección de las calles Nueva Palmira y Democracia (en una bajada). En estas zonas la velocidad máxima permitida es de 45 km/h.

Estos dos puntos se suman a los ya relocalizados que comenzaron a fiscalizar semanas anteriores y que se encuentran ubicados en la rambla y José Cúneo Perinetti y en Jujuy y Entre Ríos.

intendencia informa las cinco cosas que hay que saber para disfrutar de las playas de montevideo
Seguí leyendo

Intendencia informa las cinco cosas que hay que saber para disfrutar de las playas de Montevideo

Las multas tienen los siguientes valores:

P ara los conductores que excedan hasta 20 km/h el límite de velocidad permitido, será de 5 UR ($9.208).

Para los que superen entre 21 y 30 km/h el límite de velocidad permitido, será de 8 UR ($14.732).

Los conductores que excedan por encima de los 31 y hasta el doble menos uno por hora el límite de velocidad permitido, la multa será de 12 UR ($22.099).

Los conductores que excedan por encima del doble o más del límite de velocidad permitido, el valor será de 15 UR ($27.623).

Por otra parte, la comuna eliminó tres lugares de control debido a cambios en la infraestructura de la zona: avenida 18 de Julio y Yaguarón, avenida Italia y Lido (al oeste) y Camino Carrasco y Lugo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
homicidio en tacuarembó

Policía allanó una casa en Paso de los Toros y encontró a un joven asesinado, con cortes en el cuello
EXCESO DE VELOCIDAD

En funcionamiento desde este martes dos radares para fiscalizar exceso de velocidad: dónde se ubican

Te puede interesar

Lustemberg sobre caso de sarampión: Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos video
"EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE"

Lustemberg sobre caso de sarampión: "Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos"
Foto: FocoUy. San Javier, ubicado en Río Negro, a orillas del Río Uruguay.
RÍO NEGRO

Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso autóctono de sarampión en San Javier
Ando por toda Sudamérica: narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja video
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja

Dejá tu comentario