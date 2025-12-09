Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso autóctono de sarampión en San Javier

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) confirmó este martes el primer caso autóctono de sarampión en el departamento de Río Negro . Se trata de un paciente de 28 años de la localidad de San Javier , donde se había iniciado un brote importado de la enfermedad.

La autoridad sanitaria notificó del caso a los prestadores de salud y se instó a revisar si los usuarios y el personal cuentan con el esquema de vacunación completo contra la enfermedad. Además, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), a través de los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed), coordinan acciones a nivel regional en Río Negro, Paysandú y Soriano.

Equipos de salud pública y de las instituciones de salud desplegarán un intenso operativo en las próximas horas en San Javier, que incluirá la búsqueda activa para identificar personas con síntomas, toma de muestras en domicilio ante casos sospechosos, verificación del estado vacunal de la población y vacunación de quienes no cuenten con dos dosis.

Las clases en los centros educativos de San Javier pasarán a la modalidad virtual.

Dado el modo de transmisión del virus y el escenario epidemiológico actual, desde el MSP se recomienda especialmente a quienes residen en San Javier y en zonas cercanas, reducir o postergar actividades que impliquen aglomeraciones para disminuir la posibilidad de contagio.

El 20 de noviembre, el MSP confirmaba los primeros casos importados de la enfermedad en una familia que vive en una zona rural próxima a esa localidad y que había viajado a Bolivia.

Tras la detección de los casos, se activó un protocolo sanitario con medidas preventivas en el territorio para evitar la diseminación del foco infeccioso de la enfermedad. Por ejemplo, las clases en dos escuelas de la localidad pasaron a la virtualidad y se dispusieron puntos de vacunación para inocular a la población.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oídos, ceguera, neumonía y encefalitis.

La vacuna es universal, gratuita y prioritaria. Las personas mayores de 15 meses y los nacidos después de 1967 deben contar con dos dosis documentadas en el certificado de vacunación.

En caso de síntomas como fiebre, erupción cutánea, manchas rojas en el cuerpo, síntomas respiratorios como rinitis, inflamación ocular y tos, se recomienda consultar.

Las personas pueden contagiar sarampión de 4 a 5 días antes y después de la aparición de las erupciones cutáneas. El período de incubación de la enfermedad, hasta la aparición de los síntomas, es de hasta 21 días.