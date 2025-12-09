Policía allanó una casa en Paso de los Toros y encontró a un joven asesinado, con cortes en el cuello

La Policía investiga desde la mañana de este martes un nuevo homicidio en Paso de los Toros, Tacuarembó. El cuerpo de un joven de 23 años fue encontrado dentro de una vivienda y presentaba varios cortes en el cuello provocados con un arma blanca, según informaron fuentes policiales a Subrayado.
El homicidio se conoció durante un allanamiento que realizaban los policías en una casa ubicada en Zelmar Michellini y Paula Bermúdez. Los funcionarios investigaban a un grupo de delincuentes y recientes disparos registrados en la ciudad cuando, al ingresar al lugar, hallaron el cuerpo del joven.
La Policía informó que el fallecido tenía antecedentes penales.
En la escena trabajaron efectivos de la Seccional 3ª, de la Brigada Antidrogas Departamental, de Policía Científica y la Fiscalía, que intenta avanzar en la identificación de los responsables y en el esclarecimiento del crimen.
