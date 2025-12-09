Lustemberg sobre caso de sarampión: "Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos"

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , exhortó a la población a consultar al médico ante la presencia de síntomas y a vacunarse contra el sarampión tras los casos registrados, el último fue detectado en la localidad de San Javier .

"Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna por eso nosotros volvemos a hacer énfasis (...) la protección de esta enfermedad es con las dos dosis".

Se trata de un paciente de 29 años , en dicha localidad se había iniciado un brote importado de la enfermedad. "Está evolucionando favorablemente. No tiene un nexo directo, sí está en un lugar donde ha ocurrido este brote. Estamos desplegando todas las medidas de vigilancia epidemiológica", comentó.

En las próximas horas, equipos del ministerio se trasladaran al lugar con el objetivo de analizar si el virus está circulando en San Javier y buscar personas que sin haber viajado puedan tener algún nexo.

"Desde que se dio este primer brote en esta localidad con esas personas que viajaron, nosotros estamos haciendo y eso es lo más importante para la ciudadanía, no queremos generar alarma, el Uruguay es un país que viene siendo un país que está libre de tener sarampión de forma autóctona, pero este primer caso nos alerta, en una localidad donde el vínculo epidemiológico puede estar y es lo que más tenemos que cuidar", dijo.

Y agregó: "La exhortación es a la vacunación. El sarampión es una enfermedad prevenible con las vacunas".

Sarampión

Es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oídos, ceguera, neumonía y encefalitis.

La vacuna es universal, gratuita y prioritaria. Las personas mayores de 15 meses y los nacidos después de 1967 deben contar con dos dosis documentadas en el certificado de vacunación.

En caso de síntomas como fiebre, erupción cutánea, manchas rojas en el cuerpo, síntomas respiratorios como rinitis, inflamación ocular y tos, se recomienda consultar.

Las personas pueden contagiar sarampión de 4 a 5 días antes y después de la aparición de las erupciones cutáneas. El período de incubación de la enfermedad, hasta la aparición de los síntomas, es de hasta 21 días.