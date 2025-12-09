Programa "Más Barrio" comenzará a aplicarse en Montevideo, Maldonado, Las Piedras, Durazno y Rivera en 2026

El presidente Yamandú Orsi realizó varios anuncios este martes en el marco de su disertación en el cierre del ciclo de almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

En materia de seguridad, adelantó que el plan "Más Barrio" del Ministerio del Interior se aplicará desde comienzos de 2026 en los barrios San Antonio de Maldonado, Cerro Norte de Montevideo, Corfrisa de Las Piedras y en las ciudades de Durazno y Rivera.

El objetivo es que la sociedad recupere la calle y los espacios públicos. Además, destacó el plan nacional de seguridad pública como una política de Estado en la materia como un derecho de la ciudadanía y una responsabilidad del Estado.

Anunció la creación de 1.500 cargos operativos y reorganización del personal en el Ministerio del Interior, así como pasar de 13.300 a 20.000 cámaras de videovigilancia.

También, valoró el programa "Cosechando Esperanzas", una iniciativa del histórico referente sindical Richard Read, que prevé el acceso a oportunidades laborales y capacitación de 80 jóvenes tras su internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

En ese marco, Orsi destacó la colaboración del Estado y de empresas privadas en la iniciativa. El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, se reunió con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en la que la jerarca le manifestó el compromiso del Ejército Nacional para que los jóvenes del instituto se capaciten en oficios.

OTROS ANUNCIOS

Orsi también anunció que en los próximos días se reglamentará la Ley de infancia, que impulsó la actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, cuando era diputada en el período anterior. El mandatario indicó que dará unidad a las políticas publicas hacia la infancia.

Además, se refirió al lanzamiento del programa "Crece desde el pie" con intervenciones del Ministerio de Vivienda, Mides y ASSE para que los recién nacidos del Hospital Pereira Rossell vuelvan a un hogar en mejores condiciones.

También, destacó el aumento del Bono Crianza y de la prestación de la Tarjeta Uruguay Social del Mides.

En ese sentido, remarcó que el 40% de los fondos incrementales del presupuesto quinquenal sean destinados a la infancia y la adolescencia.

EDUCACIÓN

Orsi mencionó la implementación del bono escolar de 2.500 pesos para 114.000 niños de los quintiles 1 y 2. El objetivo es llegar a 300.000 niños por año. Además, la extensión de las becas Butiá de educación media para pasar de 14.700 a 70.000 becas en el quinquenio.

También, entre las metas del gobierno, está la extensión del tiempo pedagógico en tiempo completo y tiempo extendido para alcanzar los 100.000 niños en 2029.

Además, destacó la duplicación del servicio de alimentación en educación media a 40.000 estudiantes de Secundaria y UTU. Para ello, se están construyendo 55 comedores.

En materia de becas, aludió a la creación de la Secretaría Nacional de Becas para centralizar los apoyos de organismos como ANEP, MEC, UTEC, Udelar, INJU e Inefop para evitar superposiciones y llegar a más personas.

SALUD

En materia de salud, mencionó la reducción de la faltante de medicamentos en ASSE, que en un mes pasó de 90 a 10. "Un problema serio que generaba angustia e incertidumbre", sostuvo. También, remarcó la reducción en las listas de espera con la ampliación de horario y el refuerzo de equipos.

Además, la firma de acuerdos con el Hospital de Clínicas y el Pereira Rossell para realizar cirugías oftalmológicas a niños y niñas. Asimismo, destacó la implementación del plan de salud mental, la tendencia hacia la eliminación de los hospitales psiquiátricos y la construcción del Hospital de la Costa.

EMPLEO

Orsi también valoró los niveles actuales de la tasa de empleo, que registra el mayor nivel de los últimos diez años y la reducción del desempleo, como el resultado de un manejo macroeconómico responsable, un clima de confianza y de iniciativas concretas de inversión pública y privada.

En cuanto a la negociación colectiva, mencionó que de más de 100 mesas de los consejos de salarios, un 30% cerró acuerdo y otro 30% está en vías de concretarlo.

El mandatario reiteró el compromiso de acelerar el crecimiento de los salarios sumergidos y asegurar quee el resto de las franjas no pierda poder de compra.

Además, remarcó el objetivo del gobierno de implementar un diálogo social con cuatro ejes: sistema de cuidados, protección de la infancia, protección de las personas activas y jubilaciones y pensiones.

INVERSIONES

En su disertación, Orsi destacó la reestructura de Uruguay XXI para operar con mayor eficiencia y una "ventanilla única de inversiones", que simplifica procesos y elimina trámites redundantes, con lo que se acelera la llegada de proyectos productivos.

En materia de infraestructura, el mandatario mencionó la inversión equivalente a 2.000 millones de dólares en el quinquenio con énfasis en las rutas estratégicas del país.

Orsi también mencionó el acuerdo con las intendencias para la mayor transferencia de fondos en la historia reciente para invertir y mejorar la infraestructura. "Un país se construye con 19 departamentos fuertes", sostuvo.

De las 63 prioridades anunciadas por el Frente Amplio en campaña electoral, el 70%, 44 se están implementando con avances en empleo, salud, infancia, educación, producción, transporte y seguridad con acciones en marcha.