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PRESENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE SEGURIDAD

Orsi sobre plan de seguridad: "Esto acumula un año de trabajo que nos permite decir por aquí tenemos que seguir"

El presidente Orsi presentó el plan de seguridad y aseguró que se creó con base “en un trabajo de acumulación de muchos años de la policía, con cosas que funcionan muy bien y otras que no”.

Orsi presentó el plan de seguridad. Foto: FocoUy

Orsi presentó el plan de seguridad. Foto: FocoUy

Orsi presentó el plan de seguridad. Foto: FocoUy

El presidente Yamandú Orsi presentó este jueves junto al ministro del Interior, Carlos Negro, el plan de seguridad que, aseguró, “no es un congelador donde decimos que este es el plan y no hay otra cosa”.

“Ya vendrán nuevas medidas que serán más eficientes”, dijo el mandatario, que habló antes de la presentación detallada del ministro.

Orsi dijo “lo que el plan no es”, y agregó: “no es una estrategia que empieza de cero, es un trabajo de acumulación de muchos años de la Policía, con cosas que funcionan muy bien y otras que no”.

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Por esto, agregó, en la presentación estaba a su lado el director de Policía, José Azambuya.

“Esto acumula también un año de trabajo que nos permite decir por aquí tenemos que seguir. No es una propuesta integral paralizadora donde se le da espacio a instituciones para que no pase nada después”, dijo Orsi.

“Tampoco es un congelador donde decimos que este es el plan y no hay otra cosa. Ya vendrán nuevas medidas que serán más eficientes y que nos garanticen que la seguridad es un derecho de todos”, concluyó.

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