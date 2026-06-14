Dos motociclistas murieron tras choque frontal en Pueblo Belén, Salto

Dos motociclistas murieron en la madrugada de este domingo en el acceso a Pueblo Belén, en el departamento de Salto.

El servicio de emergencias 911 recibió un llamado y los efectivos se trasladaron al lugar constatando la presencia de dos personas lesionadas de gravedad.

A la hora 4:12, personal médico de la policlínica local determinó el fallecimiento de ambos conductores.

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Uno de ellos de 23 años de edad y el segundo sin identificar hasta el momento.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, realizando las actuaciones correspondientes, efectivos policiales de Seccional 8ª, con apoyo de personal de Seccional 7ª.

Se investigan las causas del siniestro de tránsito fatal.