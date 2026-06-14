El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo muy fría con heladas, cielo ligeramente nublado y descenso de temperatura en la noche.
Domingo muy frío con heladas, ligeramente nublado y descenso de temperatura en la noche
El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que en el área metropolitana la temperatura máxima será de 11° y la mínima de 0°.
La mañana comienza muy fría con heladas y posterior formación de niebla as aisladas, observándose en las primeras horas restos de nubosidad en la costa este.
La tarde continuará fría con cielo ligeramente nublado, previéndose pronunciado descenso de temperatura en la noche.
Domingo con mucha nubosidad, húmedo e inestable con lluvias aisladas
En la zona norte del país, la máxima será de 14° y la mínima se ubicará en 2°.
En el sur, la mínima descenderá hasta los 2° y la máxima llegará a los 12°.
En el este del territorio, la máxima será de 14° y la mínima de 3°.
En el oeste, la máxima se ubicará en los 12° y la mínima en los 3°.
El lunes comienza muy frio con importantes heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas.
En la tarde el tiempo seguirá fresco con buena presencia presentándose muy frío en la noche.
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