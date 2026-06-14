Domingo muy frío con heladas, ligeramente nublado y descenso de temperatura en la noche

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo muy fría con heladas, cielo ligeramente nublado y descenso de temperatura en la noche.

La mañana comienza muy fría con heladas y posterior formación de niebla as aisladas, observándose en las primeras horas restos de nubosidad en la costa este.

La tarde continuará fría con cielo ligeramente nublado, previéndose pronunciado descenso de temperatura en la noche.

Seguí leyendo Domingo con mucha nubosidad, húmedo e inestable con lluvias aisladas

En la zona norte del país, la máxima será de 14° y la mínima se ubicará en 2°.

En el sur, la mínima descenderá hasta los 2° y la máxima llegará a los 12°.

En el este del territorio, la máxima será de 14° y la mínima de 3°.

En el oeste, la máxima se ubicará en los 12° y la mínima en los 3°.

El lunes comienza muy frio con importantes heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas.

En la tarde el tiempo seguirá fresco con buena presencia presentándose muy frío en la noche.