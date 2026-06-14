Madre condenada por violencia doméstica hacia sus hijos y hombre imputado por abuso sexual a uno de ellos

Una mujer fue condenada por violencia doméstica y omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y un hombre fue imputado por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravado.

La mujer, de 36 años, fue condenada por reiterados delitos de violencia doméstica agravados en reiteración real con un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad; la pena de 12 meses de prisión fue sustituida por un régimen de libertad a prueba con fijación de domicilio, sujeción y orientación a la oficina de Dinama, arresto domiciliario nocturno de 22.00 a 06.00 y prestación de servicios comunitarios por el plazo de seis meses.

Por su parte, el hombre de 29 años fue imputado por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados en calidad de autor; deberá cumplir arresto domiciliario total con colocación de dispositivo electrónico por un plazo de 120 días, mientras continúa la investigación.

El caso

Personal policial de Lascano recibió una denuncia de violencia doméstica de una madre hacia sus hijos menores de edad. Tras las actuaciones dispuestas por la Justicia, la mujer fue intimada al cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad.

Además, recibieron una denuncia del equipo técnico de una institución por un posible abuso a una niña de 11 años, por parte de su padrastro.

En ese momento, la Justicia y la Fiscalía aplicaron un protocolo de abuso sexual, valoración por equipo multidisciplinario y Forense para la víctima y medidas cautelares para el denunciado que incluyeron retiro del domicilio y la prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima por el plazo de 180 días.

Posteriormente, la Justicia libró orden de detención para la mujer de 36 años y el hombre de 29, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.