Orsi partió para su misión a China: "Están dadas las condiciones para concretar" acuerdos, dijo Lubetkin

Este jueves a las 15:00 horas se realizó el traspaso de mando de Presidencia de la República, que asume la vicepresidenta Carolina Cosse, durante el viaje del mandatario a China .

Sobre las 17:00 horas partió el vuelo hacia Madrid, donde el presidente Yamandú Orsi estará un día para luego viajar rumbo a China.

Una delegación del Poder Ejecutivo y de cámaras empresariales partieron más tarde para acompañar a Orsi durante la misión en China.

En diálogo con Subrayado antes de partir, Lubetkin se refirió a las expectativas que llevan para este viaje, y aseguró que desde el gobierno se trabaja para que se logren acuerdos. "Algunos venían madurando hace tiempo, con temas muy importantes, en lo comercial, en lo tecnológico, en la innovación, en lo deportivo", dijo.

"Van apenas 11 meses de gobierno del presidente Orsi, y estamos tratando de concretar permanentemente. Lo hicimos con el EFTA, con la Unión Europea, con los tropezones que se generaban, con Singapur. Queremos avanzar rápidamente con resultados muy concretos", indicó.

"Están dadas las condiciones para concretar", aseguró.

El 3 de febrero es la reunión con el presidente chino Xi Jinping.