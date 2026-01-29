RECIBÍ EL NEWSLETTER
GOBIERNO

Orsi partió para su misión a China: "Están dadas las condiciones para concretar" acuerdos, dijo Lubetkin

El mandatario traspasó el mando a Carolina Cosse, quien ejercerá como presidenta durante su ausencia.

cosse-orsi-traspaso-mando

Este jueves a las 15:00 horas se realizó el traspaso de mando de Presidencia de la República, que asume la vicepresidenta Carolina Cosse, durante el viaje del mandatario a China.

Sobre las 17:00 horas partió el vuelo hacia Madrid, donde el presidente Yamandú Orsi estará un día para luego viajar rumbo a China.

Una delegación del Poder Ejecutivo y de cámaras empresariales partieron más tarde para acompañar a Orsi durante la misión en China.

Yamandú Orsi. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Yamandú Orsi viajó este jueves a China y el martes 3 se reúne con Xi Jinping

En diálogo con Subrayado antes de partir, Lubetkin se refirió a las expectativas que llevan para este viaje, y aseguró que desde el gobierno se trabaja para que se logren acuerdos. "Algunos venían madurando hace tiempo, con temas muy importantes, en lo comercial, en lo tecnológico, en la innovación, en lo deportivo", dijo.

"Van apenas 11 meses de gobierno del presidente Orsi, y estamos tratando de concretar permanentemente. Lo hicimos con el EFTA, con la Unión Europea, con los tropezones que se generaban, con Singapur. Queremos avanzar rápidamente con resultados muy concretos", indicó.

"Están dadas las condiciones para concretar", aseguró.

El 3 de febrero es la reunión con el presidente chino Xi Jinping.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Focouy.
INUMET

Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
Constituyente y tacuarembó

Apuñalaron a un joven en Cordón: denunció que fue para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos
SE REALIZARON ALLANAMIENTOS

Tensión y balacera en el Marconi: un delincuente disparaba con un fusil de asalto y resultó herido por la Policía
INUMET

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas

Te puede interesar

Orsi partió para su misión a China: Están dadas las condiciones para concretar acuerdos, dijo Lubetkin video
GOBIERNO

Orsi partió para su misión a China: "Están dadas las condiciones para concretar" acuerdos, dijo Lubetkin
TCC asegura cobertura del clásico del domingo y de todo el fútbol uruguayo
TELEVISIÓN

TCC asegura cobertura del clásico del domingo y de todo el fútbol uruguayo
Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol
EN LA RAMBLA DE PUNTA DEL ESTE

Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol

Dejá tu comentario