VISITA OFICIAL CON EMPRESARIOS

Yamandú Orsi viajó este jueves a China y el martes 3 se reúne con Xi Jinping

El presidente Yamandú Orsi y una numerosa comitiva de autoridades, empresarios y dirigentes sindicales, partieron este jueves de tarde rumbo a China. La reunión cumbre con Xi Jinping es el martes.

Yamandú Orsi. Foto: FocoUy

Yamandú Orsi. Foto: FocoUy

El presidente Yamandú Orsi partió este jueves de tarde (a las 15 hs) rumbo a China, en un viaje oficial calificado por el gobierno como muy importante, que tendrá su punto cumbre el martes 3 de febrero en la reunión con su par Xi Jinping. Ese día se cumplen 39 años de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China.

Según adelantó el canciller Mario Lubetkin, se firmarán unos 30 acuerdos bilaterales sobre temas comerciales, agrícolas, de innovación, tecnología y logística.

Orsi viaja con una numerosa comitiva, más de 100 personas, entre ministros, subsecretarios y jerarcas del gobierno, además de empresarios y dirigentes sindicales.

Seguí leyendo

Orsi partió para su misión a China: "Están dadas las condiciones para concretar" acuerdos, dijo Lubetkin

Además del encuentro más importante entre Orsi y Xi Jinping, la delegación uruguaya mantendrá otros encuentros bilaterales con autoridades chinas, como el Primer Ministro Li Qiang y el presidente de la Asamblea Nacional Popular Zhao Leji.

También está prevista una visita al Museo de Historia del Partido Comunista de China, una recorrida por un segmento de la Gran Muralla China, y una visita a la Ciudad Prohibida. También al Mausoleo de Mao.

Habrá reuniones también en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijin y una visita a la ciudad de Shanghái, que se realizará en tren.

En esta ciudad también visitarán una universidad y habrá, como en otras instancias previas, varias reuniones empresariales.

Está previsto que el sábado 7 de febrero la delegación encabezada por Orsi inicien el viaje de regreso a Uruguay.

Agenda China

