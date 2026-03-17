RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA

"Están obstruyendo las labores investigativas": fiscal de Bolivia denunció que saquearon inmueble del caso Marset

"Se habrían sustraído ciertos objetos o elementos que se encontraban, incluso animales que se encontraban dentro", dijo el fiscal departamental de Santa Cruz.

arresto-marset-en-bolivia-foto-afp

El fiscal departamental de Santa Cruz en Bolivia, Alberto Zeballos, informó que una de las propiedades en las que operaba Sebastián Marset fue "sequeada" e investigan si hay funcionarios involucrados.

El lugar estaba precintado pero al día siguiente del operativo alguien ingresó y sustrajo objetos y animales, informó el diario boliviano El Deber.

"Se habría efectuado aparentemente, si vale el término, un saqueo o bueno, se habrían sustraído ciertos objetos o elementos que se encontraban, incluso animales que se encontraban dentro de este inmueble o domicilio", dijo el fiscal a la prensa de su país.

abogado de sebastian marset: nos resulta llamativo, raro, ilegal todo lo ocurrido en bolivia con su defendido
Seguí leyendo

Abogado de Sebastián Marset: "Nos resulta llamativo, raro, ilegal todo lo ocurrido en Bolivia" con su defendido

"De alguna u otra manera, están obstruyendo las labores investigativas tanto de la Policía boliviana como del Ministerio Público, sepan que vamos a actuar de manera inmediata", aseguró.

Temas de la nota

Lo más visto

video
testimonio

Madre de testigo del accidente en Aires Puros: "Él te lo cuenta porque lo vio, dice que el auto venía a toda velocidad"
AIRES PUROS

Adolescente murió atropellado por un auto y familiares agredieron al conductor; la Policía intervino
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
PRESIDENCIA PUBLICÓ EL DECRETO

Aumento de franquicia para compras en el exterior por hasta 800 dólares comienza a regir en mayo
EN FLOR DE MAROÑAS

Beba de un año grave tras recibir dos impactos de bala cuando estaba en el dormitorio de su casa

Te puede interesar

Gobierno lanza plan de impulso a la inversión mediante proyecto de ley sobre competitividad e innovación
EN CASA DE GOBIERNO

Gobierno lanza plan de impulso a la inversión mediante proyecto de ley sobre competitividad e innovación
Abogado de Sebastián Marset: Nos resulta llamativo, raro, ilegal todo lo ocurrido en Bolivia con su defendido
LA CAUSA DE MARSET EN EE.UU.

Abogado de Sebastián Marset: "Nos resulta llamativo, raro, ilegal todo lo ocurrido en Bolivia" con su defendido
Yo vengo por trabajo a Uruguay, aseguró Rafael Correa y habló del FA, Mujica, la derecha y su caso en Ecuador video
"EL FA HA HECHO MUCHO BIEN A URUGUAY", DIJO

"Yo vengo por trabajo" a Uruguay, aseguró Rafael Correa y habló del FA, Mujica, la derecha y su caso en Ecuador

Dejá tu comentario