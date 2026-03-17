"Están obstruyendo las labores investigativas": fiscal de Bolivia denunció que saquearon inmueble del caso Marset

El fiscal departamental de Santa Cruz en Bolivia, Alberto Zeballos, informó que una de las propiedades en las que operaba Sebastián Marset fue "sequeada" e investigan si hay funcionarios involucrados.

El lugar estaba precintado pero al día siguiente del operativo alguien ingresó y sustrajo objetos y animales, informó el diario boliviano El Deber.

"Se habría efectuado aparentemente, si vale el término, un saqueo o bueno, se habrían sustraído ciertos objetos o elementos que se encontraban, incluso animales que se encontraban dentro de este inmueble o domicilio", dijo el fiscal a la prensa de su país.

"De alguna u otra manera, están obstruyendo las labores investigativas tanto de la Policía boliviana como del Ministerio Público, sepan que vamos a actuar de manera inmediata", aseguró.

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