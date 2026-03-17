El fiscal departamental de Santa Cruz en Bolivia, Alberto Zeballos, informó que una de las propiedades en las que operaba Sebastián Marset fue "sequeada" e investigan si hay funcionarios involucrados.
"Están obstruyendo las labores investigativas": fiscal de Bolivia denunció que saquearon inmueble del caso Marset
"Se habrían sustraído ciertos objetos o elementos que se encontraban, incluso animales que se encontraban dentro", dijo el fiscal departamental de Santa Cruz.
El lugar estaba precintado pero al día siguiente del operativo alguien ingresó y sustrajo objetos y animales, informó el diario boliviano El Deber.
"Se habría efectuado aparentemente, si vale el término, un saqueo o bueno, se habrían sustraído ciertos objetos o elementos que se encontraban, incluso animales que se encontraban dentro de este inmueble o domicilio", dijo el fiscal a la prensa de su país.
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"De alguna u otra manera, están obstruyendo las labores investigativas tanto de la Policía boliviana como del Ministerio Público, sepan que vamos a actuar de manera inmediata", aseguró.
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