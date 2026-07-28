Orsi participó de la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú y dialogó con la nueva mandataria

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este martes de la asunción de Keiko Fujimori como presidenta del Perú. Fue acompañado por el canciller Mario Lubetkin.

Además, mantuvo un encuentro bilateral con la mandataria, que destacó como "buena reunión" a la salida del lugar, en la sede de la Cancillería peruana, el Palacio de Torre Tagle. "Durante el diálogo, ambos líderes repasaron el estado de las relaciones bilaterales y coincidieron en la importancia de profundizar los vínculos diplomáticos, ampliar las oportunidades de cooperación y fortalecer el intercambio político, comercial y cultural, con miras a consolidar una agenda de integración regional", informó Presidencia de la República en un comunicado.

En un video que difundió la Cancillería uruguaya, se observa la jornada del presidente Orsi en Perú, donde además compartió con otros mandatarios, como el paraguayo Santiago Peña, el boliviano Rodrigo Paz, y el hondureño Nasry Asfura.

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Al momento de la foto protocolar con Fujimori, el mandatario señaló que "la próxima foto la van a sacar en Uruguay" y ella agregó que "así será".

A la prensa, Orsi dijo que se habló sobre encuentros como Mercosur y Celac, y "la posibilidad de que Perú se sume a alguna de esas instancias a trabajar con nosotros".

Luego de la reunión, la delegación uruguaya asistió al Congreso de la República de Perú, donde se le tomó juramento.

"Sin duda tenemos que calificar como muy positiva la presencia del presidente Yamandú Orsi en los actos de cambio presidenciales aquí en Lima", sostuvo el canciller Lubetkin.

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"La reunión bilateral fue muy concreta, muy positiva, evaluando avances en el ámbito comercial, en los escenarios de cooperación, en especial sobre temas de seguridad, innovación, desarrollo tecnológico en el futuro", indicó.

También destacó la importancia de la "integración regional" para ambos países.

El mandatario retorna en la noche de este martes a Uruguay.