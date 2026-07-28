Personal de Aduanas incautó 13 perros de la raza Dachshund, más conocidos como "salchicha", en un control a un vehículo en el puente internacional General Artigas, que une Colón con Paysandú.
Incautaron 13 perros salchicha: una hembra y 12 cachorros de un mes, que pretendían ingresar ocultos en un vehículo
El procedimiento lo realizó el personal de Aduanas en el puente internacional General Artigas, que une Colón en Argentina con Paysandú.
Los animales viajaban ocultos en el vehículo. Se trataban de doce cachorros de aproximadamente un mes de vida y una hembra adulta. El ingreso de los perros a Uruguay se hacía de forma irregular sin cumplir con la normativa vigente.
Los perros fueron intervenidos y quedaron bajo custodia de la Dirección de Nacional Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que se encargará de atenderlos hasta que culminen las actuaciones administrativas del caso.
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Luego, serán derivados al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que deberá resolver si los somete a una cuarentena sanitaria por precaución, para después ser trasladados a una protectora donde serán vacunados, esterilizados y cuidados.
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