RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUENTE GENERAL ARTIGAS

Incautaron 13 perros salchicha: una hembra y 12 cachorros de un mes, que pretendían ingresar ocultos en un vehículo

El procedimiento lo realizó el personal de Aduanas en el puente internacional General Artigas, que une Colón en Argentina con Paysandú.

incautacion-perros-puente-paysandu

Personal de Aduanas incautó 13 perros de la raza Dachshund, más conocidos como "salchicha", en un control a un vehículo en el puente internacional General Artigas, que une Colón con Paysandú.

Los animales viajaban ocultos en el vehículo. Se trataban de doce cachorros de aproximadamente un mes de vida y una hembra adulta. El ingreso de los perros a Uruguay se hacía de forma irregular sin cumplir con la normativa vigente.

Los perros fueron intervenidos y quedaron bajo custodia de la Dirección de Nacional Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que se encargará de atenderlos hasta que culminen las actuaciones administrativas del caso.

perros, gatos, tortugas y hasta un chivo: mascotas rescatadas entre los escombros esperan a sus duenos
Seguí leyendo

Perros, gatos, tortugas y hasta un chivo: mascotas rescatadas entre los escombros esperan a sus dueños

Luego, serán derivados al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que deberá resolver si los somete a una cuarentena sanitaria por precaución, para después ser trasladados a una protectora donde serán vacunados, esterilizados y cuidados.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto cedida a Subrayado. Operativo de la Policía en ruta 16, a la altura de Aguas Dulces.
Aguas dulces, rocha

Una mujer fue encontrada muerta en una ruta, un vehículo pasó sobre el cuerpo y siguió sin detenerse
aguas dulces, rocha

Policía identificó a la mujer hallada muerta en ruta 16; también ubicó al conductor que pasó sobre el cuerpo y siguió de largo
pronóstico

Inumet emite advertencias naranja y amarilla por tormentas para el norte del país
Pronóstico de inumet

Advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes para localidades de cuatro departamentos
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel anunció "eventos severos extremos" debido al Niño Godzilla y mucha lluvia para primavera y verano

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Casmu, Montevideo.
SE VOTÓ EN DIPUTADOS

Parlamento aprobó por unanimidad la extensión del plazo de la intervención al Casmu hasta por dos años
Imputaron por intento de femicidio al hombre que golpeó a su expareja en la cabeza con una llave inglesa video
LA PAZ

Imputaron por intento de femicidio al hombre que golpeó a su expareja en la cabeza con una llave inglesa
Viernes con máxima de 30° en el norte y 24° en la capital, desmejora en la noche con lluvias y tormentas
SE ACERCA EL NIÑO GODZILLA

Viernes con máxima de 30° en el norte y 24° en la capital, desmejora en la noche con lluvias y tormentas

Dejá tu comentario