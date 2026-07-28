Incautaron 13 perros salchicha: una hembra y 12 cachorros de un mes, que pretendían ingresar ocultos en un vehículo

Personal de Aduanas incautó 13 perros de la raza Dachshund, más conocidos como "salchicha", en un control a un vehículo en el puente internacional General Artigas, que une Colón con Paysandú.

Los animales viajaban ocultos en el vehículo. Se trataban de doce cachorros de aproximadamente un mes de vida y una hembra adulta. El ingreso de los perros a Uruguay se hacía de forma irregular sin cumplir con la normativa vigente.

Los perros fueron intervenidos y quedaron bajo custodia de la Dirección de Nacional Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que se encargará de atenderlos hasta que culminen las actuaciones administrativas del caso.

Luego, serán derivados al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que deberá resolver si los somete a una cuarentena sanitaria por precaución, para después ser trasladados a una protectora donde serán vacunados, esterilizados y cuidados.

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