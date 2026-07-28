Legisladores, dirigentes políticos, ruralistas, vecinos y productores presentan demanda contra la represa de Casupá

Legisladores y dirigentes de los Partidos Independiente, Nacional, Colorado, Constitucional Ambientalista y Ecologista Radical Intransigente, junto a representantes de la Federación Rural y de la Asociación Rural de Florida, y vecinos y productores de Casupá presentan una demanda judicial contra el proyecto del gobierno que prevé la construcción de una represa.

La demanda es iniciativa del Partido Independiente y pide que se haga lugar a la medida cautelar de "suspensión inmediata de toda actuación administrativa, contractual, financiera, presupuestal, licitatoria, expropiatoria o material" y de cualquier acto que "implique continuar incrementando el grado de consolidación jurídica, administrativa, patrimonial o material del Proyecto Represa Casupá, hasta tanto recaiga sentencia definitiva o la sede disponga otra solución durante la sustanciación del proceso".

Además, solicitan que la actuación del Gobierno se ajuste estrictamente a lo previsto en la Constitución de la República, la Ley Nº 16.466, el Decreto Nº 349/005, a la Ley Nº 18.610 y el restante ordenamiento jurídico aplicable.

Seguí leyendo OSE espera aprobación ambiental para adjudicar licitación de Casupá; presidente del ente explicó en qué está el proceso

En tanto, piden condenar a OSE a cesar toda conducta desarrollada dirigida a la consolidación y ejecución del proyecto de Casupá y abstenerse de continuar impulsando actuaciones administrativas, contractuales, financieras, presupuestales, licitatorias, expropiatorias o materiales que incrementen el grado de consolidación del emprendimiento.

También, exigen que se suspenda la licitación pública internacional hasta que se cumplan los presupuestos jurídicos habilitantes establecidos en el ordenamiento jurídico.

Por último, solicitan que la Justicia disponga las medidas necesarias para restablecer plenamente la juridicidad vulnerada, asegurar la eficacia de la sentencia e impedir la consolidación de situaciones jurídicas, contractuales, patrimoniales o materiales incompatibles con lo resuelto.

Los demandantes presentaron un informe técnico sobre las posibles Implicancias ambientales, sociales y productivas de construirse una represa en Casupá y las comparan con la captación de agua en el Río de la Plata como una alternativa.