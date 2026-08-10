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VIAJE en TREN

Orsi participó del 2.° aniversario del Ferrocarril Central y habló de desarrollar el transporte de carga más allá de Uruguay

El presidente Orsi dijo que en setiembre estará pronto un estudio para saber si se puede desarrollar el transporte de pasajeros nuevamente en el eje de la ruta 5.

Presidente Orsi y autoridades en la terminal de Las Piedras. Foto: Lorena Nachajón, Subrayado.

Presidente Orsi y autoridades en la terminal de Las Piedras. Foto: Lorena Nachajón, Subrayado.

El presidente Yamandú Orsi participó este lunes de la celebración de los dos años del Ferrocarril Central, con un viaje desde Las Piedras a la terminal de pasajeros de AFE en Montevideo.

El viaje, en una pequeña formación de vagones de la empresa que realiza el mantenimiento de las vías de tren, se realizó junto a autoridades del gobierno nacional y representantes de las empresas que participan en la operativa del Ferrocarril Central.

En el vagón 1 viajó el presidente Orsi con el Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el exministro Víctor Rossi y el presidente de Saceem, Alejandro Ruibal.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
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Ya en la terminal de Montevideo el mandatario fue consultado en rueda de prensa sobre este aniversario y las posibilidades de desarrollo del modo ferroviario.

Orsi dijo que primero hay que mejorar el tramo entre Paso de los Toros y Rivera, y también hay que llegar al litoral oeste, para allí pensar en una conexión por tren con Argentina y Paraguay, en principio para el transporte de carga.

Sobre el transporte de pasajeros dijo que en setiembre estará pronto un estudio para saber si se puede desarrollar nuevamente en el eje de la ruta 5.

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