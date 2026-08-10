"Son cosas que tenemos que evitar", dice Orsi tras secuestro de un ómnibus y amenaza armada al chofer

Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado este lunes sobre la toma armada que hicieron de un ómnibus hinchas de Cerro. “Es un caso que lamentablemente se ha repetido, no de esta característica pero sabemos que a veces pueden pasar esas cosas”, señaló.

El mandatario sostuvo que “hay que seguir afinando con los clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Ministerio del Interior”. “Son cosas que las tenemos que evitar”, afirmó.

Reiteró que “Uruguay está con mucha arma de fuego en la vuelta” y valoró el “profesionalismo de la Policía”. “Como toda corporación de trabajo puede tener dificultades pero hasta ahora tengo que decir que le pone corazón y fuerza a lo que hace”, agregó.

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