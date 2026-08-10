El presidente Yamandú Orsi fue consultado este lunes sobre la toma armada que hicieron de un ómnibus hinchas de Cerro. “Es un caso que lamentablemente se ha repetido, no de esta característica pero sabemos que a veces pueden pasar esas cosas”, señaló.
"Son cosas que tenemos que evitar", dice Orsi tras secuestro de un ómnibus y amenaza armada al chofer
“Hay que seguir afinando con los clubes, con la AUF y el Ministerio del Interior. Son cosas que las tenemos que evitar”, expresó el mandatario.
El mandatario sostuvo que “hay que seguir afinando con los clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Ministerio del Interior”. “Son cosas que las tenemos que evitar”, afirmó.
Reiteró que “Uruguay está con mucha arma de fuego en la vuelta” y valoró el “profesionalismo de la Policía”. “Como toda corporación de trabajo puede tener dificultades pero hasta ahora tengo que decir que le pone corazón y fuerza a lo que hace”, agregó.
Orsi participó del 2.° aniversario del Ferrocarril Central y habló de desarrollar el transporte de carga más allá de Uruguay
El episodio ocurrió el domingo de mañana: 50 hinchas de Cerro se subieron a un ómnibus y amenazaron con armas de fuego al chofer. Le exigieron que no se detenga hasta el Intercambiador Belloni, mientras era escoltado por motos y autos.
A la víctima le pidieron “que mantuviera la marcha rápido” y que no se detuviera “en ningún semáforo ni nada”.
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