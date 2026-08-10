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MILES DE CUPOS CON AGENDA PREVIA

MSP planifica "gran jornada" de vacunación contra el meningococo para el jueves 20, probablemente en el Antel Arena

Habrá varios vacunatorios con un horario extendido "de manera de poder dar respuesta a miles y miles de cupos ese mismo día" a niños y adolescentes de 9 a 15 años, anunció la directora general de Salud, Laura Llambí.

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La directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Laura Llambí, anunció "una gran jornada de vacunación" contra el meningococo para el jueves 20 de agosto, probablemente, en el Antel Arena.

La jornada que planifica la autoridad sanitaria, que está en etapa de definición del lugar, será por agenda con miles de cupos para quienes aún no hayan obtenido un turno para vacunar a niños y adolescentes de 9 a 15 años.

"Si una persona ya tiene un cupo y es después del 20, y quisiera ir a la jornada del 20, debería cancelar porque de esa manera le estaría quitando el cupo a otro niño o adolescente. Entonces, instamos a que las personas se agenden una sola vez. Si ya tienen una fecha, capaz que no es necesario que vayan a la jornada del 20, que puede llegar a ser en el Antel Arena", remarcó.

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Llambí indicó que se eligió Montevideo por ser donde se concentra la mayoría de la población y la mayor demanda de la vacuna, donde los cupos se han agotado varias veces en pocas horas desde que se habilitó la agenda.

Habrá varios vacunatorios con un horario extendido "de manera de poder dar respuesta a miles y miles de cupos ese mismo día". El MSP solicitó la colaboración de la Facultad de Medicina para el apoyo de vacunadores capacitados.

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