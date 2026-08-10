Interior dispuso auditoría de las comunicaciones del 911 en caso de ómnibus de UCOT secuestrado por hinchas de Cerro

El Ministerio del Interior dispuso que la Policía realice una auditoría de las comunicaciones de emergencia del Centro de Comando Unificado (CCU), en el caso del ómnibus de la línea 306 de UCOT que este domingo de mañana fue copado por unos 50 hinchas de Cerro en la terminal del barrio, y su conductor fue amenazado con armas de fuego y obligado a ir hasta el intercambiador Belloni sin subir pasajeros, con escolta y cruzando semáforos en rojo .

Carlos, el chofer amenazado, narró el caso y cuestionó la respuesta que recibió del 911 cuando trató de informar lo sucedido. Contó que, a través de la vincha, llamó a la empresa para informar que estaba “en una situación complicada” pero no podía informar qué. Afirmó que desde la empresa llamaron al 911 y se comunicaron, pero le cortaron porque la oficial no escuchaba lo que sucedía .

Aseguró que al llegar al intercambiador Belloni “no había ningún policía, nadie esperando” y que “en ningún momento me llamaron, en ningún momento me entendieron (desde el 911) ni me volvieron a llamar para preguntar si pasaba algo”.

Este lunes, el ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió junto a autoridades policiales con una delegación de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott). En el encuentro, se analizaron medidas como la incorporación de un botón de pánico y cámaras de videovigilancia con respuesta inmediata del CCU. También, se sugirió la incorporación de representantes sindicales en las reuniones de planificación de los partidos que realiza la Policía con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El Departamento de Operaciones de la Dirección General de Seguridad en el Deporte en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 13º turno trabajan en la investigación de lo ocurrido.