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RESPUESTA POLICIAL

Interior dispuso auditoría de las comunicaciones del 911 en caso de ómnibus de UCOT secuestrado por hinchas de Cerro

Carlos, el chofer amenazado, cuestionó la respuesta del servicios de emergencias. Aseguró que desde la empresa llamaron a la Policía y que le cortaron la comunicación, porque la oficial no escuchaba lo que sucedía en el coche de la línea 306.

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Aseguró que al llegar al intercambiador Belloni “no había ningún policía, nadie esperando” y que “en ningún momento me llamaron, en ningún momento me entendieron (desde el 911) ni me volvieron a llamar para preguntar si pasaba algo”.

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Este lunes, el ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió junto a autoridades policiales con una delegación de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott). En el encuentro, se analizaron medidas como la incorporación de un botón de pánico y cámaras de videovigilancia con respuesta inmediata del CCU. También, se sugirió la incorporación de representantes sindicales en las reuniones de planificación de los partidos que realiza la Policía con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El Departamento de Operaciones de la Dirección General de Seguridad en el Deporte en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 13º turno trabajan en la investigación de lo ocurrido.

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