EVENTO EN EL CLUB DE GOLF

Orsi participa de almuerzo de trabajo de la Cámara de Comercio Uruguay – Estados Unidos

En la actividad, el presidente Orsi fue recibido por el embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.

Orsi-con-embajador-EEUU-Foto-Vale-de-los-Santos
Presentan programa para menores del Inisa con presencia de Orsi, Cosse, Lacalle Pou y otros dirigentes
Presentan programa para menores del Inisa con presencia de Orsi, Cosse, Lacalle Pou y otros dirigentes
video
EN INTENTO DE RAPIÑA

Un policía asesinado, su hermano grave, un delincuente abatido y otro herido en la rambla del Cerro
ENCONTRARON 15 VAINAS

Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy
Homicidio en montevideo

Mataron a un hombre y su cuerpo fue hallado en su auto frente al estadio Centenario
ACCESOS-RUTA 1

Desde este lunes a la hora 07:00 queda habilitado el tránsito de salida bajo el puente de los accesos a Montevideo
SEIS IMPUTADOS

Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
gobierno

Caso Cardama: Orsi dijo que "Uruguay precisa esas patrulleras" pero "las cosas tienen que ser transparentes"
Ministro del Interior Carlos Negro. Foto: FocoUy video
MINISTRO DEL INTERIOR

Ministro Carlos Negro expresó "gran dolor" por el homicidio del policía en el Cerro

