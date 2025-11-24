Orsi participa de almuerzo de trabajo de la Cámara de Comercio Uruguay – Estados Unidos

El presidente Orsi participa este mediodía en un almuerzo de trabajo organizado por la Cámara de Comercio Uruguay – Estados Unidos.
En la actividad, el presidente Orsi fue recibido por el embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.
El encuentro se realiza en la sede del Club de Golf y el mandatario fue recibido por el embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi, con quien ya se ha reunido días atrás para analizar, entre otros temas, el acuerdo de comercio anunciado entre Argentina y Estados Unidos.
