Presentan programa para adolescentes del Inisa con presencia de Orsi, Cosse, Lacalle Pou y otros dirigentes

El dirigente sindical Richard Read presentó este lunes al mediodía en el Palacio Legislativo su iniciativa de un programa para atender a los adolescentes del Inisa cuando recuperan su libertad tras haber cometido algún delito.

El programa Cosechando Esperanzas se aplicará en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y busca oportunidades de estudio y trabajo para los menores de edad en conflicto con la ley.

Entre los invitados a la presentación y que respaldan este proyecto están, en primera fila, el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, el expresidente Lacalle Pou, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, el líder del Partido Independiente Pablo Mieres, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala y empresarios de distintos rubros, entre otros dirigentes políticos, sindicales y representantes de las cámaras empresariales.