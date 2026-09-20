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ESTADOS UNIDOS

Orsi en Nueva York: la agenda del presidente en el marco de su viaje por la Asamblea de la ONU

Desde el lunes, el mandatario tendrá reuniones con el sector tecnológico, así como con líderes políticos de países de la región.

Orsi en Torre Ejecutiva. Foto: FocoUy

Orsi en Torre Ejecutiva. Foto: FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, está en Nueva York por esta semana, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde dará un discurso el jueves 24.

Después de unos días de descanso, Orsi incia su agenda oficial, donde mantendrá varias reuniones clave, con fondos de inversiones.

El lunes, Orsi participará junto a empresarios de un diálogo del sector de la Inteligencia Artificial.

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El martes estará presente en una actividad organizada por el Consejo de las Américas, organización que nuclea a empresarios.

Durante su estadía, el primer mandatario tendrá un encuentro el vicepresidente de Google, Karan Bhatia.

Luego con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco de la alianza Urupabol.

Asimismo, mantendrá una entrevista con su par José Antonio Kast por el diálogo que impulsa el chileno para combatir al crimen organizado.

En la previa a su viaje, Orsi se reunió con líderes de los diferentes partidos políticos para intercambiar acerca del discurso que pronunciará ante la Asamblea General de ONU el jueves próximo a la hora 12 de Nueva York.

Además, ese mismo día tendrá un mano a mano con el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres.

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