reforma de estadio centenario

Orsi sobre Mundial 2030 y reforma Centenario: "Evidentemente algún privado se va a tener que hacer cargo"

El presidente de FIFA se mostró afín a que el primer partido se juegue en el Centenario, pero afirmó que no va a pedirle "ningún esfuerzo a los Estados".

orsi regreso al pais onu eeuu (2)

El presidente de la República, Yamandú Orsi, arribó a Uruguay este sábado tras la misión oficial realizada en Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de la ONU.

En la conferencia de prensa que dio al arribar al país se refirió, entre otros temas, al Mundial 2030 y la participación del país en la organización.

Sobre el encuentro con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, Orsi dijo que lo vio convencido de que Argentina, Paraguay y Uruguay sean quienes empiecen el Mundial 2030 y de que el primer partido se juegue en el estadio Centenario, pero que le afirmó que "no nos iba a pedir ningún esfuerzo a los Estados porque tenemos otras cosas para hacer, lo citó él, hospitales y escuelas, no les voy a pedir que hagan estadios. Evidentemente algún privado se va a tener que hacer cargo".

orsi volvio al pais y afirmo que empresarios tienen interes en uruguay y valoran estabilidad
Orsi volvió al país y afirmó que empresarios tienen interés en Uruguay y valoran estabilidad

Sobre la reforma del Estadio Centenario, Orsi dijo que no lo habló con Infantino, pero que sí lo ha hablado con autoridades del fútbol en alguna ocasión, y que se debería coordinar con la Intendencia de Montevideo porque está en su territorio.

"El tema también es a lo que se aspira, qué tipo de de refacción se hace, de manera tal que siga siendo el monumento al fútbol y que se modernice. Pero de verdad ahí las cifras que se manejan, no están al alcance del Estado. Evidentemente los privados que se hagan cargo tienen que tener mucha espalda. No hablamos de eso".

"Está bueno que se aclare que no les vienen a pedir a los gobiernos que levanten la infraestructura", puntualizó el presidente de la República.

