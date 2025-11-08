Orsi mantuvo una reunión bilateral con el subsecretario de Estado de Estados Unidos en Bolivia

El presidente Yamandú Orsi mantuvo este viernes una reunión bilateral con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Ambos coincidieron en La Paz, Bolivia, para participar en la ceremonia de asunción del presidente Rodrigo Paz.

El encuentro entre Orsi y Landau formó parte de la agenda del mandatario uruguayo en Bolivia. Orsi llegó el viernes de tarde a La Paz a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de El Alto por la canciller boliviana, Celinda Sosa Lunda.

Paz asumió este sábado en una ceremonia en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la participaron además de Orsi y Landau, los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Paraguay, Santiago Peña; de Argentina, Javier Milei; y de Ecuador, Daniel Noboa. También asistieron los vicepresidentes de Brasil, Geraldo Alckmin; y de El Salvador, Félix Ulloa.

