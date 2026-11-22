Este domingo 22 de noviembre, se llevan a cabo las elecciones para los representantes de los trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresarios en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

Temprano en la mañana, Yamandú Orsi fue el noveno en su circuito, el 14 en la Escuela 110 de Canelones. Llegó pasadas las 8:00 horas y fue el noveno en ejercer su voto.

"El Banco de Previsión Social es una institución fundamental para nuestro país. Está presente en todas las etapas de nuestras vidas. La elección de sus representantes es una expresión de nuestra democracia y de una forma de construir seguridad social con participación y diálogo. Participé de esta instancia con mi voto, convencido de la importancia de cuidar y fortalecer las instituciones que son parte de nuestra identidad como país", escribió más tarde en su cuenta de Instagram, junto a un video de su votación.