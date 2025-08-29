Yamandú Orsi recibió a senadores y diputados del FA para presentarles el presupuesto

Orsi con Cosse y Alejandro Sánchez y el ministro de Economía en la presentación del presupuesto ante la bancada del FA. Imagen: Presidencia.

El presidente Yamandú Orsi se reunió este sábado desde la hora 10.30 en la residencia de Suárez y Reyes con la bancada de senadores y diputados del Frente Amplio para presentarles los lineamientos principales del presupuesto. También estuvo presente el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y la vicepresidenta Carolina Cosse.

A partir de la hora 10 comenzaron a llegar los diputados y senadores del oficialismo, para una reunión de trabajo que comenzó a las 10:30 y que se anuncia continuará por lo menos hasta la hora 13.

El pasado jueves el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de presupuesto quinquenal que tiene 720 artículos.

140 millones de dólares de aumento en el gasto

Oddone dijo que el 40% del gasto adicional de 140 millones de dólares se destinará a la infancia y adolescencia, el 12% a la seguridad, otro 12% a crecimiento y desarrollo, y 10% a situaciones de vulnerabilidad, entre las que se incluyen las personas en situación de calle. El restante se destina al cumplimiento de otras promesas de campaña.

El proyecto también plantea cambios impositivos, como el cobro del 22% de IVA a las compras que se realicen por internet en el exterior.

El Presupuesto se presenta el próximo domingo 31 a la hora 19:00 en el Palacio Legislativo. Ingresa por la Cámara de Diputados a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.