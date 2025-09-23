La Intendencia de Montevideo propone retener al menos por 90 días los vehículos incautados en picadas

La Intendencia de Montevideo anunció este martes un conjunto de medidas para ampliar los controles y la fiscalización en el tránsito, entre los que incluye cambios normativos para poder retener al menos durante 90 días todos los vehículos incautados durante operativos contra las picadas, y que solo podrán ser retirados por sus propietarios si están al día con el pago de multas y si cancelaron todas las deudas vinculadas a ese vehículo.

El proyecto de decreto define “condiciones más exigentes para retirar de depósito los vehículos retenidos en el marco de operativos de picadas”, dice el comunicado de la Intendencia de Montevideo, y detalla: “Una vez detenido, el vehículo quedará retenido 90 días por la Intendencia. Luego de cumplido ese plazo, para retirar el vehículo, los interesados deben estar al día con el pago de multas y cancelados sus adeudos”.

Si estas dos condiciones no se cumplen, estos vehículos seguirán retenidos por la Intendencia en sus depósitos, más allá de los 90 días iniciales.