Orsi habló en Madrid ante empresarios y dijo que Uruguay es "confiable para investigar, probar, escalar y exportar soluciones"

El presidente Orsi habló este lunes en Madrid ante un grupo de empresarios que asistieron al foro organizado por la compañía Solaria.

Orsi fue invitado a España por esta empresa, que hace un mes firmó con el gobierno un memorando de entendimiento para avanzar en una inversión de 5.700 millones de dólares en la construcción de un parque tecnológico de data center, alimentado con energía solar.

En este foro el mandatario presentó a Uruguay como un destino estable y confiable para recibir inversión extranjera.

Seguí leyendo "El Instituto Nacional de Rehabilitación no rehabilita", dijo Orsi y habló de "una puerta giratoria" y presos que salen "con un postgrado"

Aseguró que esa “estabilidad y confianza” que ofrece Uruguay se debe a “instituciones sólidas, fortaleza macroeconómica y cohesión social”.

Orsi dijo que Uruguay quiera “más inversión”, pero también “mejor inversión”, y contó que se iniciaron reformas normativas para “mejorar las condiciones para la inversión y el clima de negocios”.

“No queremos un Estado ausente ni omnipresente, queremos un Estado ágil, coordinado y capaz de regular mejor”, dijo al respecto.

En otro punto habló de los data center ya instalados en Uruguay y la investigación que se hará específicamente en inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

En ese sentido aseguró que “Uruguay es un lugar confiable para investigar, probar, escalar y exportar soluciones”.

En cuanto a la situación internacional, Orsi agregó: “Uruguay no puede prometerles que el mundo dejará de ser incierto, lo que puede ofrecerles es algo más concreto, instituciones que funcionen, reglas claras que se respetan, una sociedad que sabe construir acuerdos, y una plataforma desde donde las empresas pueden producir, innovar y crecer”.

Y finalizó: “Un país en el que es posible pensar a 20 años, un país que cuida su estabilidad pero que no quiere quedarse quieto”.