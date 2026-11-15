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Pasaje Vecinal B esquina Hudson

Asesinaron de varios disparos a un hombre en Peñarol; en la escena quedaron 6 vainas

El hombre fue derivado al Sanatorio ex Casa de Galicia donde murió. Efectivos del Departamento de Homicidios y de zona operacional III trabajan en la escena.

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Un hombre fue asesinado este domingo al mediodía en Pasaje Vecinal B esquina Hudson, en el barrio Peñarol.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que fue encontrado caído con abundante sangrado en el rostro al lado de la puerta de su vivienda.

Fue derivado al Sanatorio ex Casa de Galicia donde falleció. Los médicos constataron una herida de arma de fuego en la cabeza, otra en el tórax y en el antebrazo superior izquierdo.

intento de usurpacion violenta de vivienda deja a tres personas heridas
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Intento de usurpación violenta de vivienda deja a tres personas heridas

En el lugar del ataque, la Policía encontró seis vainas.

Efectivos del Departamento de Homicidios y de zona operacional III trabajan en la escena.

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