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"Lo de los eléctricos es peor", dijo Andujar

Diputado blanco cuestiona a los intendentes por no bajar la patente de rodados, habla de "traición" y dice que subestiman al contribuyente

El diputado del Partido Nacional Sebastián Andujar dijo que “congelar” el precio de la patente de rodados para el 2027 “no es bajar, es subir sin que se note”.

Diputado Sebastián Andujar, cuestiona la decisión de los intendentes. Foto: FocoUy

Diputado Sebastián Andujar, cuestiona la decisión de los intendentes. Foto: FocoUy

“Los intendentes (todos) en tono de buena noticia dicen que ‘congelaron’ los precios de la patente. ¿Esto es buena noticia? Noooo. Bajaron los 0 KM , tu usado vale mucho menos que el año pasado y pagás lo mismo. ¿A quienes quieren subestimar ? Congelar no es bajar, es subir sin que se note”, escribió Andujar en la red social X.

Y agregó: “Lo de los eléctricos es peor: miles de familias hicieron la cuenta y eligieron un auto eléctrico porque pagaba 3% de patente… y ahora le cambian las reglas a mitad de partido: algunos (la mayoría ) pagarán 4% o 5%. Eso no es política de movilidad. Es romper la palabra con quien confió. Es una traición”.

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El legislador de Canelones recuerda que “el SUCIVE es un sistema nacional, creado por ley. Por eso el Parlamento, después de todas esta resoluciones contrarias al sentido común, con un afán solo recaudador, debe trabajar con carácter urgente en el Art. 4 de la Ley 18.860. Reglas claras, estables y que acompañen el valor real de los autos”, finalizó.

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