Orsi habló con el presidente de Bolivia tras la captura de Marset, y destacó "la coordinación internacional" para su detención

El presidente Yamandú Orsi habló en rueda de prensa tras la captura de Sebastián Marset este viernes de madrugada en Bolivia . Contó que se comunicó con el presidente de ese país Rodrigo Paz y destacó la colaboración y coordinación internacional en materia de seguridad, en especial en la lucha contra el narcotráfico.

"Por lo que tengo entendido ya se estaría yendo hacia Estados Unidos", dijo Orsi en referencia a la situación del narco uruguayo detenido en Santa Cruz de la Sierra.

"Acabo de cortar de hablar con el presidente Paz. Estuvimos hace pocas horas juntos, hablando del tema, y bueno, hoy nos despertamos con esta noticia, lo llamé y bueno, tuvieron que superar algunas cosas internas que tenían, que no permitía la captura rápida, pero bueno, por lo que me dijo él se pudo resolver y esto habla de la necesidad de coordinación”, agregó Orsi a la prensa en Florida.

El presidente aseguró que el ministro del Interior, Carlos Negro, le transmitió que "días atrás" había mantenido contactos con su par de Bolivia "por este tema".

"Estuvo en contacto hace pocos días con el ministro del Interior de Bolivia por este tema. Eso me enteré hoy porque hablé con él. Y existe bastante más coordinación de la que todos suponemos entre los organismos y los responsables de la seguridad de los países", dijo el presidente.

Consultado acerca de si Uruguay tomará alguna medida tras la captura de Marset, Orsi respondió: "No sé, el ministro va a hablar y supongo que ahí surgirán las medidas o las decisiones que vinculen a Marset".

Pero agregó: "No nos olvidemos que el requerimiento (judicial) más fuerte estaba de Paraguay, también de Estados Unidos y Bolivia por supuesto y nosotros también, quizás con una necesidad menor porque no hay o no había imputaciones graves (en Uruguay) como sí las hay en otros lugares".

"El significado más importante es la certeza de que cuando la coordinación es real, cuando se articulan entre las inteligencias de los países y los Ministerio del Interior y las fiscalías, y cuando hay una puntería común, que es lo que dije el otro día y lo sigo sosteniendo", dijo Orsi, y comentó que en Chile, durante el almuerzo con el nuevo presidente José Kast, planteó que los países de la región deben ponerse de acuerdo "en dos o tres problemas", y "este es uno de ellos", apuntó, en referencia a la lucha contra el narcotráfico

"Es natural que tiene que existir una coordinación más aceitada que hasta ahora", agregó al respecto.

Acerca de la alianza de países de América que Donald Trump creo para combatir de forma conjunta el narcotráfico, Orsi dijo: "No sé si hay que estar inventando nuevos organismos. A Uruguay le toca la presidencia de la Celac ahora. Ahí voy a plantear ponernos de acuerdo en varios temas y este es uno, narcotráfico, crimen organizado, pobreza, alimentación. La pólvora ya está inventada".