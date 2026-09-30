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BARRIO BELLA VISTA

Denuncian disturbios entorno a hogar de INAU; desde la institución responden que están "trabajando" en esa problemática

"Nosotros lo abordamos de acuerdo a lo que establece el manual de protocolo", señaló la presidenta del INAU, Claudia Romero, respecto al caso denunciado.

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Vecinos del barrio Bella Vista denuncian disturbios entorno a un hogar de INAU, ante salidas no acordadas de adolescentes en horarios de la noche.

"Somos conscientes de que esto ocurre de forma reiterada y estamos trabajando en eso", dijo al presidenta de la institución, Claudia Romero. "Hicimos un compromiso de trabajo en lo que tiene que ver con el abordaje de las situaciones vinculadas al amparo de adolescentes varones y mujeres, y estamos dando respuestas a esas situaciones. Quizá, algunas no con los tiempos en las que todos deseamos, pero que prontamente se van a concretar", añadió.

La presidenta de INAU aseguró que este caso en particular, que se divulgó en imágenes, fue abordado siguiendo los protocolos.

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"Hubo un grupo de adolescentes que en el marco de una salida no acordada regresó al hogar, ustedes han podido ver las imágenes que se difundieron, pero nosotros abordamos de acuerdo a lo que establece el manual de protocolo", explicó. Esto implica la denuncia policial y la revisión médica del adolescente al regreso al hogar, "despistando cualquier situación de mayor vulneración a la que hayan estado expuestos los adolescentes".

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