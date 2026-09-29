La ministra de Defensa Sandra Lazo fue consultada este martes por Subrayado sobre las negociaciones que lleva adelante el gobierno para comprar nuevas patrulleras oceánicas, tras la decisión el año pasado de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, que tenía la adjudicación para construir dos de estas naves para la Armada Nacional.
Ministra Lazo dijo que analizan si comprar una o dos patrulleras oceánicas para la Armada, o si será "un sistema" de vigilancia
“Si es uno, si son dos, o un sistema, es lo que estamos definiendo”, dijo la ministra de Defensa Lazo sobre la cantidad de patrulleras oceánicas (OPV) que comprará Uruguay tras rescindir el contrato con Cardama.
Lazo dijo que aún no se resolvió si en lugar de esas dos patrulleras oceánicas, encargadas a Cardama por el gobierno de Lacalle Pou, se comprará una sola, o si se apunta a “un sistema” de vigilancia y control del mar territorial uruguayo.
“Si es uno, si son dos, o un sistema, es lo que estamos definiendo”, dijo Lazo a Subrayado en Rocha, este martes.
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“No se descarta nada, todo se trabaja, pero antes de anunciar preferimos trabajar en silencio”, dijo la ministra, cuestionada por la oposición tras varios meses sin novedades sobre lo que hará el gobierno para tener buques de patrullaje de la Armada Nacional.
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