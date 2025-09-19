Orsi viaja a Estados Unidos para la asamblea de Naciones Unidas y por homenaje a Mujica

El presidente Yamandú Orsi viaja este domingo a Estados Unidos para participar el martes de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), y el miércoles de un homenaje al expresidente José Mujica propuesto por Uruguay, con el apoyo de otros presidentes, como Lula Da Silva de Brasil y Pedro Sánchez de España.

La delegación oficial viajará el domingo 21 con destino a Nueva York y retornará el sábado 27.

Con Orsi viajan los ministros de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, de Economía Gabriel Oddone, de Salud Pública Cristina Lustemberg y de Ambiente Edgardo Ortuño.

Según fuentes de Presidencia, Orsi hablará el martes 23 sobre multilateralismo, con menciones a la situación en Medio Oriente entre Israel y Palestina.

Por otra parte, el miércoles 24 está previsto que se realice un homenaje al expresidente Mujica, (por fuera de las reuniones de Naciones Unidas) en un evento propuesto por el gobierno uruguayo al que adhieren los presidentes de España Pedro Sánchez, de Chile Gabriel Boric, de Brasil Lula Da Silva, y de Colombia Gustavo Petro.

La exvicepresidenta y viuda de Mujica, Lucía Topolansky, participará del homenaje por videoconferencia.

Por otra parte, Orsi tendrá varios encuentros bilaterales, uno de ellos con autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).