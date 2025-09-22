Una ambulancia que se dirigía a una emergencia chocó y volcó en Pocitos; hubo cuatro heridos

Los cuatro involucrados en el accidente sufrieron lesiones leves.

Un accidente de tránsito dejó cuatro heridos leves en el mediodía de este lunes en Francisco Soca esquina Gestido, en el barrio Pocitos, Montevideo. Una ambulancia que se dirigía con sirena encendida hacia una emergencia tuvo que cruzar en rojo el semáforo de esa esquina, chocó y volcó.

El otro vehículo involucrado fue un Chevrolet Spark en el que iba un único ocupante: un hombre que resultó herido leve. En tanto, en la ambulancia iban una enfermera, una doctora y el chofer, quienes sufrieron algunos golpes pero están fuera de peligro. Incluso el conductor, que tuvo que ser rescatado por bomberos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del auto cruzó habilitado con luz verde, pero no vio ni escuchó que se acercaba la camioneta. Los vehículos de emergencia tienen habilitado el paso con luz roja en cruces con semáforos, siempre que circulen con las sirenas sonoras y lumínicas encendidas.

La Policía y la Fiscalía buscarán determinar responsabilidades, si las hubiere. Cámaras de seguridad del lugar captaron el siniestro y esas imágenes formarán parte de la investigación.