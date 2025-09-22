RECIBÍ EL NEWSLETTER
accidente de tránsito

Una ambulancia que se dirigía a una emergencia chocó y volcó en Pocitos; hubo cuatro heridos

Con sirena encendida, la ambulancia pasó en rojo un semáforo pero el conductor de un auto no la vio ni escuchó. Ocurrió en Soca y Gestido.

Los cuatro involucrados en el accidente sufrieron lesiones leves.

ambulancia-vuelco-choque-pocitos

Un accidente de tránsito dejó cuatro heridos leves en el mediodía de este lunes en Francisco Soca esquina Gestido, en el barrio Pocitos, Montevideo. Una ambulancia que se dirigía con sirena encendida hacia una emergencia tuvo que cruzar en rojo el semáforo de esa esquina, chocó y volcó.

El otro vehículo involucrado fue un Chevrolet Spark en el que iba un único ocupante: un hombre que resultó herido leve. En tanto, en la ambulancia iban una enfermera, una doctora y el chofer, quienes sufrieron algunos golpes pero están fuera de peligro. Incluso el conductor, que tuvo que ser rescatado por bomberos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del auto cruzó habilitado con luz verde, pero no vio ni escuchó que se acercaba la camioneta. Los vehículos de emergencia tienen habilitado el paso con luz roja en cruces con semáforos, siempre que circulen con las sirenas sonoras y lumínicas encendidas.

jerarca de intendencia de artigas fue condenado por violencia domestica hacia su pareja
Seguí leyendo

Jerarca de Intendencia de Artigas fue condenado por violencia doméstica hacia su pareja

La Policía y la Fiscalía buscarán determinar responsabilidades, si las hubiere. Cámaras de seguridad del lugar captaron el siniestro y esas imágenes formarán parte de la investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ataque a tiros

Delincuentes persiguieron y balearon a dos mujeres en el barrio Reus; una de ellas está en CTI
tras intento de rapiña

Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente
TENÍA 64 AÑOS

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos
RINCÓN DE PANDO

Armados y encapuchados ingresaron a una casa por un ventanal y se llevaron USD 50 mil y $ 200 mil
Sociedad

Movimientos juveniles y Organización Sionista se movilizaron en la rambla: denuncian antisemitismo en Uruguay

Te puede interesar

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en la Fortaleza del Cerro, Montevideo.
tras intento de rapiña

Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
asamblea general de onu

Orsi en Nueva York: "Se observa un agravamiento preocupante" en Gaza y Ucrania
La historia de Owen, un niño con fenilcetonuria que logró que el BPS le amplíe su canasta de alimentos video
enfermedades raras

La historia de Owen, un niño con fenilcetonuria que logró que el BPS le amplíe su canasta de alimentos

Dejá tu comentario