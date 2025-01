Orsi sobre firma del contrato sobre Arazatí: "Creo que hay un tema de oportunidad que lo hace inconveniente"

Recordó que en la primera reunión que mantuvo con Lacalle Pou el 27 de noviembre tras el balotaje que el mandatario le transmitió su voluntad de firmar el contrato sobre Arazatí. “No puedo decir que él no me hubiese avisado, el presidente me lo dijo, yo manifesté lo que pensaba y así lo seguimos haciendo“, afirmó.

“Está claro cuáles son las posiciones. Creo que hay un tema de oportunidad que lo hace inconveniente“, enfatizó. ”Teníamos una expectativa de cuánto se podía modificar el contrat0. Yo sigo pensando que es un tema de oportunidad. Veremos cuánto espacio nos deja”, acotó. Orsi expresó que se analizaron ”algunas” de las sugerencias de modificaciones que realizó el gobierno electo. ”No es mucho lo que se modifica, pero deja algunos espacios y bueno, tenemos que seguir trabajando”, dijo.

Orsi indicó que el contrato sobre Arazatí es un compromiso que asume el Estado y que el nuevo gobierno analizará en profundidad para ”poder reconsiderar y poder corregir, si es que se puede corregir”. El presidente electo expresó que el acuerdo afecta los recursos de OSE. ”Sin duda, el tema del agua potable es un tema prioritario y hay que resolver”, remarcó. Orsi reiteró que el nuevo gobierno avanzará en la construcción de la represa de Casupá.

”Esta propuesta presenta observaciones que a nosotros nos preocupa. Hay un tema de estructura financiera que nos preocupa, un tema del pólder que aparentemente podría modificarse y un tema del lugar donde se hace la toma de agua, son un poco los puntos críticos”, enfatizó.

CONEXIÓN GANADERA

“Hay que buscar la forma de blindar desde el Banco Central y alertar bastante más a tiempo los riesgos”, dijo Orsi sobre la situación de Conexión Ganadera. “Como en todo negocio entre privados, cada cual asume los riesgos”, agregó.

DICHOS DE TRUMP

“Creo que a todo el mundo le preocupa un poco la deriva que la economía mundial puede tener, fundamentalmente en aquello que tiene que ver con medidas proteccionistas. Es el gran tema central, que tenemos que ver el alcance que tiene. También el tema de las tasas de interés”, afirmó. “Tenemos que tomarlo con pinza”, dijo sobre las expresiones de Trump respecto a que Estados Unidos no necesita a América Latina.