RECIBÍ EL NEWSLETTER
SENCI

Orsi encabezó lanzamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento en Presidencia

El presidente Orsi encabezó este jueves la presentación de la nueva Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento. El organismo dirigirá las políticas de ciencia en todo el país.

Orsi en la presentación de la SENCI. Foto: Valeria de los Santos, Subrayado.

Orsi en la presentación de la SENCI. Foto: Valeria de los Santos, Subrayado.

El organismo dirigirá las políticas de ciencia en todo el país y promoverá la transferencia de conocimiento científico, según se destacó en la presentación realizada en el auditorio de la Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno).

"Es una reestructuración de todo lo que ya existe dándole más poder al tema científico, juntando lo que existe que es mucho, no empezamos de cero", dijo Orsi en rueda de prensa.

cardama se retiro de la conciliacion judicial con el gobierno y orsi reitera que la razon esta de su lado
Seguí leyendo

Cardama se retiró de la conciliación judicial con el gobierno y Orsi reitera que "la razón" está de su lado

"A veces nos cuesta como país que eso confluya en una política con impacto real, y ahí como Estado tenemos la obligación que se junte la academia, el conocimiento y lo privado", agregó.

David González, presidente del nuevo SENCI, recordó los pasos seguidos en este tema por los gobiernos anteriores, desde el primer mandato de Tabaré Vázquez (2005-2010), con distintos hitos institucionales entorno a la ciencia que, ahora, derivan esta nueva Secretaría Nacional de Ciencia.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESOR FUE CONDENADO

Padre de uno de los adolescentes acosados por un hombre en un ómnibus fue el que detuvo la unidad y llamó al 911: su relato
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Jorge Díaz dijo que el gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
activos

Justicia ordenó liquidar la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera
EN PLENO CENTRO

Robo piraña a una joyería de Las Piedras; la comerciante arremetió a "espejazos" contra los delincuentes
CONDENADA

Cuento del tío: una joven de 23 años detenida infraganti cuando se presentó a recibir el dinero de una estafa

Te puede interesar

Yamandú Orsi, presidente de la República. video
llamó a la reflexión

"No siempre se actúa con la velocidad y fuerza que se necesita", dice Orsi tras asesinato de Jonathan Correa
Orsi consideró raro que Uruguay no fuera invitado a la alianza de Trump contra el narcotráfico en la región. video
ALIANZA INTERNACIONAL INICIATIVA DE TRUMP

Orsi consideró "raro" que Uruguay no fuera invitado a la alianza de Trump contra el narcotráfico y dijo que estaría "dispuesto" a ir
Valverde abrazado y ovacionado por sus compañeros tras convertir el triplete. Foto: AFP
TRES GOLES EN UN TIEMPO ANTE EL CITY

Fede Valverde dijo que fue el mejor partido de su carrera: "Uno sueña siempre con noches así"

Dejá tu comentario