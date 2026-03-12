Orsi encabezó lanzamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento en Presidencia

Orsi en la presentación de la SENCI. Foto: Valeria de los Santos, Subrayado.

El presidente Orsi encabezó este jueves de mañana la presentación de la nueva Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento ( SENCI ) instalada en la órbita de la Presidencia con la aprobación de la ley de presupuesto nacional.

El organismo dirigirá las políticas de ciencia en todo el país y promoverá la transferencia de conocimiento científico, según se destacó en la presentación realizada en el auditorio de la Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno).

"Es una reestructuración de todo lo que ya existe dándole más poder al tema científico, juntando lo que existe que es mucho, no empezamos de cero", dijo Orsi en rueda de prensa.

"A veces nos cuesta como país que eso confluya en una política con impacto real, y ahí como Estado tenemos la obligación que se junte la academia, el conocimiento y lo privado", agregó.

David González, presidente del nuevo SENCI, recordó los pasos seguidos en este tema por los gobiernos anteriores, desde el primer mandato de Tabaré Vázquez (2005-2010), con distintos hitos institucionales entorno a la ciencia que, ahora, derivan esta nueva Secretaría Nacional de Ciencia.