Orsi encabeza Consejo de Ministros con varios temas en agenda: datos de pobreza y jubilación anticipada entre otros

El presidente Yamandú Orsi encabeza este lunes una nueva reunión del Consejo de Ministros en la residencia oficial de Suárez y Reyes, en el Prado.

El encuentro se desarrolla con agenda abierta, aunque hay varios asuntos de actualidad que están sobre la mesa, entre ellos los últimos datos de pobreza, el proyecto de ley para habilitar la jubilación anticipada y la iniciativa para reconocer como nacionales uruguayos a los ciudadanos legales.

La reunión del gabinete, convocada desde las 10 de la mañana, se realiza en un contexto marcado por anuncios recientes del gobierno y por iniciativas que comenzarán a avanzar en el terreno legislativo.

Uno de los temas centrales es la evolución de la pobreza. Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística la semana pasada, el indicador pasó del 17,7% en el primer semestre de 2025 al 14,8% en igual período de este año.

La cifra supone una reducción de 2,9 puntos porcentuales y coloca sobre la mesa el desafío de sostener esa tendencia, especialmente entre los hogares con niños, niñas y adolescentes.

Otro de los asuntos relevantes es el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Parlamento para crear una nueva causal de jubilación anticipada, que permitiría el retiro a partir de los 60 años de edad con 30 años de aportes, manteniendo los 65 años como edad general de jubilación.

También está pendiente la iniciativa interpretativa de la Constitución presentada el viernes por el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz, que busca reconocer como nacionales uruguayos a los ciudadanos legales.

El proyecto apunta a resolver una situación que afecta a personas nacidas en el exterior que obtuvieron la ciudadanía legal uruguaya, pero que no cuentan con el reconocimiento de nacionalidad en los mismos términos que los ciudadanos naturales.

En materia de infraestructura, otro de los asuntos de interés es la licitación vinculada a la apertura de calles en Cerro Norte, en el marco de las intervenciones previstas para esa zona de Montevideo en el programa Más Barrio.

Si bien Presidencia no anunció un temario cerrado, la reunión del Consejo de Ministros permitirá conocer las prioridades del Ejecutivo y eventuales definiciones sobre estos y otros asuntos de la agenda nacional.