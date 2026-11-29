Mataron a un hombre de 34 años en el barrio Punta de Rieles. El homicidio ocurrió en la madrugada de este domingo, en los alrededores de Eridano y pasaje Madrid.

La investigación apunta a dos personas que iban en una “moto tipo pollerita”, informó la Jefatura de Montevideo.

A nivel policial, hubo una comunicación por disparos de arma de fuego en la zona, y los efectivos de la Seccional 18 concurrieron al lugar. Allí, encontraron a un hombre tendido boca abajo en la vía pública.

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La víctima estaba sin signos vitales y “con una herida en la parte superior de la espalda”, agrega el parte policial.

Las primeras averiguaciones indicaron que pasó una moto con dos ocupantes y que uno de estos efectuó los disparos contra la víctima.

Una emergencia médica asistió al hombre y se constató su muerte a las 2:45 de este domingo.

Policía Científica relevó la escena y personal de Zona Operacional III y del Departamento de Homicidios realizaron las primeras actuaciones.

Fiscalía de Homicidios de 3º Turno dispuso el traslado del cuerpo a forense y otras diligencias para continuar con la investigación.