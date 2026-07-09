RECIBÍ EL NEWSLETTER
"ES UN TEMA COMPLEJO", DIJO

Orsi sobre el puerto: "Se entreveran problemas de las empresas, de los concesionarios, de los distintos sindicatos"

Descartó posibilidad de decretar "por ahora" la esencialidad y aseguró que lo tiene "muy preocupado".

contenedores-puerto

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló sobre la conflictividad que afecta al puerto de Montevideo, debido a que en los últimos días ha habido paros y no ha avanzado la negociación en la Terminal Cuenca del Plata, operada por Katoen Natie.

"Es un tema complejo. Se entreveran problemas de las empresas, de los concesionarios, pero a su vez, distintos sindicatos que como que nunca terminás de encontrar el final a esta historia", afirmó Orsi.

"A mí me tiene muy preocupado, por supuesto lo hablé con el ministro de Trabajo y también con el PIT-CNT", indicó y aseguró que no hay que "nunca bajar los brazos".

Fotos: AFP
Seguí leyendo

Yamandú Orsi llamó a la presidenta electa de Perú y fue invitado a la transmisión de mando que será a fin de mes

Descartó la posibilidad de que se decrete la esencialidad. "Por ahora no hemos llegado a ese nivel", dijo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Homicidio en montevideo

Una mujer fue asesinada durante un ataque a tiros cuando caminaba con sus hijas y sobrinos en Villa García
experiencia inolvidable en miami

La historia de cómo dos hermanos uruguayos lograron la foto con Erling Haaland en pleno Mundial
Operativo tiktok en marconi

Hacían un vivo en Tiktok mostrando un arma, la Policía supo dónde estaban y rodeó la manzana: hubo disparos y detenidos
EQUIPOS CONSULTORES

Los uruguayos están divididos sobre si la llegada de inmigrantes beneficia o perjudica al país, según encuesta
TORRE EJECUTIVA

Collette Spinetti fue cesada de la Secretaría de Derechos Humanos; asume en su lugar Iliana Da Silva

Te puede interesar

Tenemos que prestarle bastante más atención a estas cosas, dijo el presidente tras regularizar casa y pagar deuda video
HABLÓ EN COLONIA

"Tenemos que prestarle bastante más atención a estas cosas", dijo el presidente tras regularizar casa y pagar deuda
Yamandú Orsi con el ministro Carlos Negro. Foto: Presidencia. video
PRESIDENTE

Orsi respondió a críticas de la oposición sobre inseguridad, respaldó a Negro y a la Policía "que es muy buena y hace su trabajo"
Foto: FocoUy. video
PARLAMENTO

Diputados y senadores de la Coalición Republicana decidieron no votar la Rendición de Cuentas del gobierno

Dejá tu comentario