Orsi sobre el puerto: "Se entreveran problemas de las empresas, de los concesionarios, de los distintos sindicatos"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló sobre la conflictividad que afecta al puerto de Montevideo, debido a que en los últimos días ha habido paros y no ha avanzado la negociación en la Terminal Cuenca del Plata, operada por Katoen Natie.

"Es un tema complejo. Se entreveran problemas de las empresas, de los concesionarios, pero a su vez, distintos sindicatos que como que nunca terminás de encontrar el final a esta historia", afirmó Orsi.

"A mí me tiene muy preocupado, por supuesto lo hablé con el ministro de Trabajo y también con el PIT-CNT", indicó y aseguró que no hay que "nunca bajar los brazos".

Descartó la posibilidad de que se decrete la esencialidad. "Por ahora no hemos llegado a ese nivel", dijo.

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