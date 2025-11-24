Orsi sobre el homicidio del policía en el Cerro: Es "horrible, espantoso"; y confirmó que el agente tendrá honores

El presidente Yamandú Orsi se refirió este lunes de noche a sus manifestaciones más temprano sobre la muerte del policía de 30 años, asesinado en la madrugada en un intento de rapiña en la rambla del Cerro.

Consultado por la prensa a la salida de un almuerzo de trabajo organizado por la Cámara de Comercio Uruguay - Estados Unidos, Orsi expresó: "No sé a qué se refiere, de verdad lo desconozco porque no he parado desde que arranqué, desde que empecé".

Esta noche, tras participar de la ceremonia de egreso de oficiales de la Policía Nacional, Orsi volvió a referirse al tema. "Cuando un periodista me pregunta algo, yo tengo que decir la verdad. En ese momento, no tenía la información. No la había leído. Si hay que pedir disculpas, se pide. Pero fueron actividades desde la mañana hasta el mediodía. Eso fue a la salida de la reunión con la Cámara Uruguay - Estados Unidos. Una colega de ustedes me pregunta, digo: 'desconozco de qué me está hablando'. Creo que me parece que es lo que corresponde, para con ustedes que son trabajadores de la prensa y para con la ciudadanía", manifestó.

Orsi fue consultado esta noche sobre su sensación al leer el mensaje en su celular que le informaba de la muerte del policía. "Horrible, espantoso, digo: 'otra vez'. Todos los días leemos situaciones complicadas de gente que muere víctima de distinto tipo de delitos. Ya eso de por sí es dolorosísimo, cuando se trata alguien de la fuerza policial tiene una connotación, porque se carga sobre aquellos que se dedican a eso, más allá si era en un operativo o si no era en un operativo le pasó a un agente, alguien que joven", expresó.

El mandatario también respondió a los dichos del exministro del Interior, Nicolás Martinelli, que apuntó a un problema de comunicación interna en el gobierno. "Que piense lo que quiera Martinelli. Creo que hoy no podemos hacer política menor de un problema, de una situación tan dolorosa. Yo no me voy a prestar para eso y tiene todo el derecho del mundo de pensar y salir a decir lo que quiera. Yo jamás voy a utilizar la muerte de alguien para sacar rédito o pasar boleta", remarcó.

Orsi confirmó que el policía asesinado, que no estaba en servicio, tendrá los honores correspondientes en el sepelio que será este martes. El mandatario respaldó el trabajo de la Policía y del Ministerio del Interior.