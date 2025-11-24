RECIBÍ EL NEWSLETTER
Barrio lavalleja, montevideo

Asesinaron a un hombre dentro de una casa e investigan si fue durante una rapiña

Había cuatro hombres dentro de la vivienda y dijeron a la Policía que fueron maniatados por cinco delincuentes; una de las víctimas recibió un disparo mortal en la cabeza.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

A las nueve de la noche del sábado cuatro hombres estaban en una casa en Camino Edison y Pedralbes, en el barrio Lavalleja, próximo a Peñarol, cuando, según sus relatos, llegaron cinco delincuentes en un auto Chevrolet Aveo blanco.

Ingresaron a la vivienda usando pasamontañas y con armas los amenazaron para que les entregaran la recaudación. Ellos son feriantes, un joven de 25 años, su padre de 58 y dos amigos de 25 y 30 años.

Ante la resistencia, los delincuentes les ataron las manos con precintos y le dispararon en la cabeza a uno de ellos, el de 30 años, quien murió en el lugar.

Foto: Subrayado. Escena de homicidio en el barrio 40 Semanas.
Seguí leyendo

Un adolescente de 17 años está detenido como sospechoso de homicidio; investigan si mató porque le robaron la bici

La investigación del crimen está a cargo del Departamento de Homicidios de la Policía que, por estas horas, intenta establecer si el homicidio fue cometido realmente durante una rapiña.

En la escena la Policía encontró una chumbera sobre una mesada, envoltorios de droga en el piso y en un dormitorio había dosis de pasta base, por lo que también se dio intervención a la Brigada Departamental Antidrogas.

En el lugar trabajó la fiscal de Homicidios de segundo turno, Mirta Morales, y Policía Científica que hizo pericias para establecer cómo fue el episodio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENCONTRARON 15 VAINAS

Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy
EN INTENTO DE RAPIÑA

Un policía asesinado, su hermano grave, un delincuente abatido y otro herido en la rambla del Cerro
ACCESOS-RUTA 1

Desde este lunes a la hora 07:00 queda habilitado el tránsito de salida bajo el puente de los accesos a Montevideo
SALTO

Menor sufrió descarga eléctrica, quedó sin signos vitales y fue reanimado por policía en horas francas; investigan las causas
Homicidio en montevideo

Mataron a un hombre y su cuerpo fue hallado en su auto frente al estadio Centenario

Te puede interesar

El lugar donde fue asesinado el policía, en la rambla del Cerro. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
EN INTENTO DE RAPIÑA

Un policía asesinado, su hermano grave, un delincuente abatido y otro herido en la rambla del Cerro
Interpelación. Cristina Lustemberg. Foto: FocoUy video
VIVO | CÁMARA DE DIPUTADOS

En vivo la interpelación a la ministra de Salud Cristina Lustemberg por la situación de Álvaro Danza en ASSE
Javier García en Arriba Gente, lunes 24 de noviembre.  video
SENADOR DEL PARTIDO NACIONAL

García asegura que el gobierno "ha desmantelado" a la Armada Nacional "y va en camino a una crisis total"

Dejá tu comentario