Asesinaron a un hombre dentro de una casa e investigan si fue durante una rapiña

A las nueve de la noche del sábado cuatro hombres estaban en una casa en Camino Edison y Pedralbes, en el barrio Lavalleja , próximo a Peñarol, cuando, según sus relatos, llegaron cinco delincuentes en un auto Chevrolet Aveo blanco.

Ingresaron a la vivienda usando pasamontañas y con armas los amenazaron para que les entregaran la recaudación. Ellos son feriantes, un joven de 25 años, su padre de 58 y dos amigos de 25 y 30 años.

Ante la resistencia, los delincuentes les ataron las manos con precintos y le dispararon en la cabeza a uno de ellos, el de 30 años, quien murió en el lugar.

Seguí leyendo Un adolescente de 17 años está detenido como sospechoso de homicidio; investigan si mató porque le robaron la bici

La investigación del crimen está a cargo del Departamento de Homicidios de la Policía que, por estas horas, intenta establecer si el homicidio fue cometido realmente durante una rapiña.

En la escena la Policía encontró una chumbera sobre una mesada, envoltorios de droga en el piso y en un dormitorio había dosis de pasta base, por lo que también se dio intervención a la Brigada Departamental Antidrogas.

En el lugar trabajó la fiscal de Homicidios de segundo turno, Mirta Morales, y Policía Científica que hizo pericias para establecer cómo fue el episodio.