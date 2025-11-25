Video muestra a hinchas de Peñarol ingresando banderas a una tribuna mediante agujero en un tejido

Las cámaras del estadio Campeón del Siglo registraron que, el domingo, antes del comienzo del clásico, hinchas de Peñarol ingresaron banderas de TNT para el recibimiento a su club. Fue mediante un tejido que se observa ya abierto.

En el límite de la tribuna Guelfi, luego varios hinchas cruzaron hacia la Damiani, también mediante un agujero en otro tejido. Algunos lo hicieron de rostros cubiertos con capuchas, gorros o camisetas.

Los videos integran el informe de la Comisión de Seguridad y está en manos de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dijeron fuentes del caso a Subrayado.

Peñarol puede ser sancionado por ingresar elementos prohibidos a las tribunas. También está bajo investigación una caja que fue observada en la parte exterior de la tribuna Cataldi, donde se concentra la barrabrava del club. Se presume que, desde allí, fue ingresada la pirotecnia.

El caso está en investigación en el Ministerio del Interior.