HUBO TRES FALLECIDOS EN ESA CURVA

Nuevo radar en la rambla de Punta Gorda comenzó a multar este martes el exceso de velocidad

El nuevo radar está ubicado en la rambla de Punta Gorda, entre Cúneo Perinetti y 6 de Abril. Las multas por exceso de velocidad van de 5 UR a 15 UR (de 9.195 a 27.585 pesos).

radar-rambla-mexico-punta-gorda

La Intendencia de Montevideo anunció que a partir de la hora 0 de este martes 25 de noviembre comenzó la fiscalización y las multas con el nuevo radar para el control de velocidad ubicado en la rambla de Punta Gorda, entre Cúneo Perinetti y 6 de Abril.

La colocación de este radar se resolvió en setiembre, tras varios accidentes graves en esa curva de la rambla (dos de ellos con tres víctimas fatales en total), donde los vecinos reclamaban alguna medida que hiciera bajar la velocidad.

Según un informe elaborado por la Intendencia, esa curva de la rambla República de México presenta tres factores de riesgo: “la circulación frecuente por encima de los 60 km/h permitidos, una pendiente baja para reducir la estabilidad de los vehículos y menor adherencia de los neumáticos en días de lluvia”.

La Intendencia recuerda que las multas son escalonadas, en función de cuánto se exceda la velocidad por encima de los 60 km/h permitidos.

Excesos de hasta 20 km/h del límite de velocidad permitido: 5 UR.

Excesos de entre 21 y 30 km/h del límite de velocidad permitido: 8 UR.

Excesos por encima de los 31 km/h, y hasta el doble menos uno de lo permitido: 12 UR.

Excesos por encima del doble o más del límite de velocidad permitido: 15 UR.

La UR está en noviembre en 1.839 pesos, por lo que las multas van desde 9.195 a 27.585 pesos por exceso de velocidad.

Otros radares

La Intendencia informa que además de este nuevo radar en la rambla y Cúneo, se reubicaron los siguientes puntos de fiscalización de velocidad en:

Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar.

Nueva Palmira y Democracia.

Jujuy y Entre Ríos.

“Estos equipos aún se encuentran en etapa de testeo. Se comunicará oportunamente cuando queden operativos y aplicando sanciones”, dice el comunicado de la comuna.

