RECIBÍ EL NEWSLETTER
SIGUE EL MAL TIEMPO

Inumet actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Continúa la advertencia amarilla del Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes. Mirá el mapa con el detalle de las zonas más afectadas.

Advertencia amarilla del Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Foto: archivo.

Advertencia amarilla del Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Foto: archivo.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este lunes a media mañana una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para el extremo norte del país, (ver mapa).

“Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.

Principales localidades afectadas:

Artigas: Bernabé Rivera, Diego Lamas, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.

advertencia amarilla de inumet por tormentas puntualmente fuertes en el norte del pais
Seguí leyendo

Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en el norte del país

Paysandú: Tambores.

Rivera: todo el departamento.

Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla del Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Foto: archivo.
SIGUE EL MAL TIEMPO

Inumet actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
montevideo

Dos detenidos por golpear a un chofer de Copsa tras una discusión de tránsito en 8 de Octubre
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Domingo lluvioso y frío con lluvias y lloviznas aisladas: mirá el pronóstico de Nubel Cisneros
policía fuera de peligro

Un policía fue baleado cuando se enfrentó delincuentes que rapiñaban una casa en Jardines del Hipódromo
Fue 1 a 0 en el alargue

España campeón Mundial de punta a punta tras ganar la final a Argentina

Te puede interesar

Homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre; Montevideo y Canelones concentran el incremento video
DATOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre; Montevideo y Canelones concentran el incremento
Foto: Miguel Chagas, Subrayado.
DATOS OFICIALES

Los homicidios incrementaron 21,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo período de 2025
Bajan las rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos del Ministerio del Interior
CIFRAS OFICIALES DE DENUNCIAS

Bajan las rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos del Ministerio del Interior

Dejá tu comentario