Inumet actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Advertencia amarilla del Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Foto: archivo.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este lunes a media mañana una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para el extremo norte del país, (ver mapa).

“Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.

Principales localidades afectadas: Artigas: Bernabé Rivera, Diego Lamas, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.

Paysandú: Tambores. Rivera: todo el departamento. Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey. Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

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